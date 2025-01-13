يعرف الجميع الحياة المهنية للنجم البرازيلي ولاعب نادي برشلونة، رافينيا، لكن حياته خارج الملعب لا يعلم عنها الكثير من جماهير الساحرة المستديرة.

كيف التقى رافينيا بزوجته؟

وُلِد رافائيل دياز بيلولي، المعروف باسم رافينيا، في 14 ديسمبر 1996 في بورتو أليجري بالبرازيل.

ونشأ في حي ريستينجا، وواجه العديد من التحديات، وغالبًا ما كان يتقاسم غرفة صغيرة مع عائلته، في عام 2013، عندما كان مراهقًا، التقى بـ ناتاليا رودريجيز، مما أدى إلى ارتباط تطور إلى صداقة استمرت ما يقرب من ثماني سنوات.

مسيرة رافينيا في كرة القدم

وبدأت مسيرة رافينيا الكروية في نادي أفاي في البرازيل، وبحلول سن التاسعة عشرة، انتقل إلى البرتغال للانضمام إلى فيتوريا جيماريش، إيذانًا ببدء رحلته الأوروبية.

اين يلعب رافينيا قبل برشلونة

وانضم لاحقًا إلى سبورتنج لشبونة ثم رين في فرنسا، وقاده أدائه المتميز إلى ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2020، حيث أظهر موهبته على مستوى العالم، وفي عام 2022، انتقل إلى نادي برشلونة الإسباني.

قصة حب رافينيا لاعب برشلونة وزوجته

وطوال مسيرة رافينيا الصاعدة، ظلت صداقته مع ناتاليا قوية، ففي عام 2021، اتخذت علاقتهما منعطفًا رومانسيًا.

وتقدم رافينيا لخطبة ناتاليا في ديسمبر 2021 في حفل رومانسي مضاء بالشموع مع لافتة "تزوجيني"، وبالفعل تزوج الثنائي في فبراير 2022 في حفل خاص حضره الأهل والأصدقاء.

وفي مايو 2023، رحب رافينيا وناتاليا بمولودهما الأول، وهو ابن أطلقا عليه اسم جايل، وقد شاركا فرحتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، معربين عن سعادتهما بكونهما والدين.

وكانت ناتاليا شريكة داعمة طوال انتقالات رافينيا من البرازيل إلى البرتغال وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا.

وغالبًا ما تُرى وهي تشجعه أثناء المباريات وتشارك لمحات من حياتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، مما تعكس رحلتهما من أصدقاء مراهقين إلى شركاء حياة وأبوين رابطة مبنية على سنوات من الاحترام المتبادل والمودة.