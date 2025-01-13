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ماذا فعلت زوجة مصطفي فتحي خلال أزمة عودة بعثة بيراميدز؟

02:01 ص الإثنين 13 يناير 2025
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  • عرض 17 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته مع إسلام سعد وزوجته
  • عرض 17 صورة
    مصطفى فتحي لاعب بيراميدز وزوجته
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    مصطفى فتحي ومروان عطية وإمام عاشور وزوجاتهم
  • عرض 17 صورة
    مصطفى فتحي
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    مصطفى فتحي
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    مصطفى فتحي
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    مصطفى فتحي لاعب بيراميدز
  • عرض 17 صورة
    مصطفى فتحي
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    مصطفى فتحي 1
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    مصطفى فتحي
  • عرض 17 صورة
    مصطفى فتحي
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كتب - نهى خورشيد:

نشرت هبة خلف زوجة مصطفي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة

القدم بنادي بيراميدز ستوري، بعد تعرض البعثة لازمة خلال عودتها إلى القاهرة.

وكتبت هبة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"ربنا يطمنا ويوصلوا بالسلامة".

وكانت بعثة الفريق الكروي بنادي بيراميدز تعرضت خلال عودتها إلى القاهرة لظروف جوية سيئة، مما أدى لعودتهم إلى مطار لواندا في أنجولا، بجانب تعرض بعض اللاعبين لحالات إغماء.

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زوجة مصطفي فتحي بيراميدز مصطفي فتحي مصطفى فتحي وزوجته أزمة بعثة بيراميدز
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