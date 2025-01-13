ماذا فعلت زوجة مصطفي فتحي خلال أزمة عودة بعثة بيراميدز؟

10 صور لنجوم برشلونة مع هواتف آيفون ذهبية قبل مواجهة مدريد

"والدته على علاقة بلاعب الفريق السابق".. 17 صورة وأبرز المعلومات عن جافي

كتب - نهى خورشيد:

نشرت هبة خلف زوجة مصطفي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة

القدم بنادي بيراميدز ستوري، بعد تعرض البعثة لازمة خلال عودتها إلى القاهرة.

وكتبت هبة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"ربنا يطمنا ويوصلوا بالسلامة".

وكانت بعثة الفريق الكروي بنادي بيراميدز تعرضت خلال عودتها إلى القاهرة لظروف جوية سيئة، مما أدى لعودتهم إلى مطار لواندا في أنجولا، بجانب تعرض بعض اللاعبين لحالات إغماء.