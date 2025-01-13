"هيموتنا".. خطيبة نجم الزمالك تعلق على هزيمة ريال مدريد للسوبر الإسباني

كتب - نهى خورشيد:

علقت ملك خطيبة حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على خسارة ريال مدريد للقب السوبر الإسباني.

ونشرت ملك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ستوري خلال ردها على أحد المتابعين عن هزيمة الريال:"هيموتنا قريب".

وخسر الملكي لقب السوبر الإسباني بعد السقوط بخماسية لهدفين أمام غريمه التقليدي برشلونة في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية.