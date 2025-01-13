كتب - يوسف محمد:

يعد النجم الإسباني بابلو جافي، أحد أهم وأفضل اللاعبين في العالم خلال الفترة الحالية، في ظل الأداء المميز الذي يظهر به اللاعب رفقة فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا.

ونجح جافي في سن صغير، أن يحظى بجماهيرية كبيرة، على مستوى العالم وليس في برشلونة فقط، بعدما بات أحد أهم المواهب في العالم، التي تحرص الجماهير على متابعتها في كل مباراة.

من هو جافي لاعب برشلونة؟

ويبلغ بابلو جافي من العمر 20 عامًا، فهو من مواليد 5 أغسطس عام 2004 في لوس بالاسيوس بإسبانيا.

وبدأ جافي مشواره في كرة القدم من قبل فريق ريال بيتيس، قبل أن ينتقل إلى شباب برشلونة "لاماسيا"، في يوليو 2015.

وتم تصعيد جافي مع الفريق الأول لبرشلونة، في عام 2021، حينما كان يبلغ من العمر 16 عامًا فقط.

والدة جافي لاعب برشلونة

ولا يوجد الكثير من المعلومات عن والدة اللاعب الإسباني بابلو جافي، إلا أنها تدعى رني هوبي، وأشارت الكثير من التقارير الصحفية، إلى أن والدة جافي في أواخر الأربعين من عمرها.

وأشارت تقارير صحفية، أن والدة النجم الإسباني هى السبب في انفصال نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه عن زوجته شاكيرا.

وذكرت التقارير، أن والدة جافين قامت بمواعدة نجم برشلونة السابق جيرارد بيكية، مما أدى إلى غضب زوجته شاكيرا وانفصالها عنه بعد علمها بهذا الأمر.

عائلة جافي

وولد اللاعب صاحب ال 20 عامًا، في مدينة لوس بالاسيوس بإسبانيا، لعائلة متوسطة الحال، لأب وأم إٍبانيين، حيث يدعى والده بابلو بايز وتدعى والدته هو بابلو فيلافينيسيوس، وهو لاعب كرة قدم هاو سابق وجافي يمتلك أخت تدعى أورورا وهى أخته الكبرى.

صديقة جافي

وصديقة جافي، تدعى آنا بيلايو وتبلغ من العمر 22 عامًا، مما يعني أنها تكبر نجم برشلونة بعامين، تقيم آنا في الأندلس.

وظهرت آنا رفقة جافي للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2024، خلال تواجدها في إحدى المباريات لدعم اللاعب الإٍسباني.

وتمتلك آنا 214 ألف متابع عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إحصائيات جافي

وخاض النجم الإسباني خلال الموسم الحالي رفقة فريق برشلونة 15 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة هدفين.

وبشكل عام شارك جافي مع برشلونة في 127 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وتقديم 17 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي شارك جافي في 27 مباراة رفقة منتخب إسبانيا، نجح في تسجيل 5 أهداف خلالهم.

أقرأ أيضًا:

"لحسم الصدارة".. موعد مباراة الأهلى وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا