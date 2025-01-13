لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

فياريال

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
14:30

مسار

الدوري الإيطالي

مونزا

- -
21:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

"عِشْرَةٌ 4 أشهر".. كيف أصبح علي العابدي الصديق الوفي لمحمد عبد المنعم؟

05:00 ص الإثنين 13 يناير 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    علي العابدي ومحمد عبد المنعم (2)
  • عرض 16 صورة
    علي العابدي ومحمد عبد المنعم (1)
  • عرض 16 صورة
    علي العابدي ومحمد عبد المنعم (3)
  • عرض 16 صورة
    علي العابدي لاعب نيس (1)
  • عرض 16 صورة
    علي العابدي لاعب نيس (2)
  • عرض 16 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي
  • عرض 16 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب فريق نيس
  • عرض 16 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 16 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس
  • عرض 16 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 16 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 16 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 16 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 16 صورة
    محمد عبد المنعم (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد عبد المنعم (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهد يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024، انتقال محمد عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي منتقلا من فريق الأهلي المصري.

ويأخذ معظم اللاعبين العرب المحترفين العديد من السنوات من أجل إيجاد الصديق الوفي الذي يقف بجانبهم في بداية طريقهم في بلاد الغرب.

لكن سرعان من وجد محمد عبد المنعم الصديق الوفي، والذي كانت جنسيته عربية أيضًا، وهو اللاعب التونسي علي العابدي.

كيف أصبح علي العابدي صديق محمد عبد المنعم؟

وفي مقابلة مصورة بالفيديو عبر الموقع الرسمي لنادي نيس، ظهرت صداقة الثنائي في الحوار عن طريق المُزاح والحديث عن بعضهما.

وقال علي العابدي عندما سؤل عن اللاعب المفضل عند مدرب الفريق: "محمد عبد المنعم هو الأقرب للمدرب".

ورد عبد المنعم مازحا: "لست أنا، هم يعتقدون ذلك لأنه يتحدث معي لكنه يحاول تعليمي الفرنسية لذلك يقولون إنه يحبني".

وأضاف العابدي عندما سؤل عن اللاعب الأقوى في الفريق: "هذا الوحش الذي بجانبي (محمد عبد المنعم)".

كيف يساعد علي العابدي صديقه محمد عبد المنعم؟

وظهر أيضًا على العابدي وهو يترجم من الفرنسية إلى العربية لمحمد عبد المنعم قبل بداية المباريات.

وفي المباراة الأخيرة، سجل علي العابدي هدف نيس الرابع ضد ستاد ريمس، وذهب خصيصا للاحتفال مع محمد عبد المنعم الذي كان يجلس على دكة البدلاء.

علي العابدي محمد عبد المنعم نيس الفرنسي الأهلي صداقة علي العابدي ومحمد عبد المنعم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"والدته على علاقة بلاعب الفريق السابق".. 17 صورة وأبرز المعلومات عن جافي نجم برشلونة

إعلان

إعلان