"عِشْرَةٌ 4 أشهر".. كيف أصبح علي العابدي الصديق الوفي لمحمد عبد المنعم؟

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كتب - محمد القرش:

شهد يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024، انتقال محمد عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي منتقلا من فريق الأهلي المصري.

ويأخذ معظم اللاعبين العرب المحترفين العديد من السنوات من أجل إيجاد الصديق الوفي الذي يقف بجانبهم في بداية طريقهم في بلاد الغرب.

لكن سرعان من وجد محمد عبد المنعم الصديق الوفي، والذي كانت جنسيته عربية أيضًا، وهو اللاعب التونسي علي العابدي.

كيف أصبح علي العابدي صديق محمد عبد المنعم؟

وفي مقابلة مصورة بالفيديو عبر الموقع الرسمي لنادي نيس، ظهرت صداقة الثنائي في الحوار عن طريق المُزاح والحديث عن بعضهما.

وقال علي العابدي عندما سؤل عن اللاعب المفضل عند مدرب الفريق: "محمد عبد المنعم هو الأقرب للمدرب".

ورد عبد المنعم مازحا: "لست أنا، هم يعتقدون ذلك لأنه يتحدث معي لكنه يحاول تعليمي الفرنسية لذلك يقولون إنه يحبني".

وأضاف العابدي عندما سؤل عن اللاعب الأقوى في الفريق: "هذا الوحش الذي بجانبي (محمد عبد المنعم)".

كيف يساعد علي العابدي صديقه محمد عبد المنعم؟

وظهر أيضًا على العابدي وهو يترجم من الفرنسية إلى العربية لمحمد عبد المنعم قبل بداية المباريات.

وفي المباراة الأخيرة، سجل علي العابدي هدف نيس الرابع ضد ستاد ريمس، وذهب خصيصا للاحتفال مع محمد عبد المنعم الذي كان يجلس على دكة البدلاء.