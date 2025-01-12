10 صور لنجوم برشلونة مع هواتف آيفون ذهبية قبل مواجهة مدريد

كتب - نهى خورشيد:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قبل خوضهم مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وظهر نجوم البارسا خلال الفيديو وهم يحملون هواتف " آيفون" مطلية بالذهب وتحمل اسم كل لاعب كدافع لهم من أجل حصد لقب السوبر الإسباني الخامس عشر في تاريخ النادي.

ويتقدم الفريق الكروي بنادي برشلونة حتى الآن على ريال مدريد بخماسية مقابل هدفين في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية في نهائي السوبر الإسباني.