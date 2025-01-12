خطيبة حسام عبدالمجيد تدعمه بـ ستوري ورسالة

كتب - نهى خورشيد:

شاركت ملك خطيبة حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، متابعيها بفيديو خلال مشاهدتها لمباراة الأبيض أمام بلاك بولز.

ونشرت ملك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو من مشاهدة مباراة الزمالك:"عائلات الحسامين قاعدين بيشجعو الحسامين مع بعض".

وفي سياق متصل، حقق الفريق الكروي بنادي الزمالك فوزاً على بلاك بولز بثلاثية لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على إستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.