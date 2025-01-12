تصدر رمضان صبحي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد ظهوره في مقطع فيديو مع إحدى إحدى إصدارات تسلا للسيارات.

هنا نسعرض أبرز المعلومات عن ثروة رمضان صبحي ورحلته ومسيرته الكروية.

وبدأ رمضان مسيرته في النادي الأهلي من قطاع الناشئين ولفت الأنظار لموهبته الكبيرة، وتم تصعيده إلى الفريق الأول ولُقب بـ "ابن النادي"، وشارك مع الأهلي في 110 مباراة، أحرز 24 هدفا وصنع 21، وفي فترة احترافه مع نادي ستوك سيتي شارك في 46 مباراة سجل 3 أهداف وصنع هدفا، ومع هدرسيفيلد شارك في 4 مباريات لم يسجل أو يصنع، ومع نادي بيراميدز شارك حتى الآن في 138 مباراة، سجل 34 هدفا وصنع 27، في جميع البطولات.

أما مع منتخب مصر، شارك في 14 مباراة، سجل 6 أهداف وصنع 3.

رمضان صبحي وزوجته

في يونيو 2017، احتفل رمضان نجم الأهلي سابقًا وبيراميدز حاليًا بحفل زفافه على حبيبة إكرامي شقيقة شريف إكرامي وابنة إكرامي حارس مرمى الأهلي سابقًا وأحد أساطيره.

وفي وقت زفافه على ابنة إكرامي كان لاعبًا في نادي ستوك سيتي الإنجليزي.

وحضر حفل الزفاف عدد من النجوم؛ عمرو دياب، ونجوم منتخب مصر والأهلي، منهم، عمرو السولية، عبد الله السعيد، سعد سمير، وغيرهم.

حقيقة مفاوضات رمضان صبحي مع الزمالك؟

قال إكرامي أسطورة حراسة مرمى الأهلي، إن رمضان لن ينتقل إلى نادي الزمالك، ويرفض اللعب للأبيض بشكل نهائي، مضيفًا: "إن شاء الله هيكون في النادي الأهلي".

وكشف مصدر لموقع مصراوي، أن نادي الزمالك لم يتقدم إلى نادي بيراميدز بأي عرض رسمي للتعاقد مع صبحي، وكل ما يتم تداوله أحاديث وكلاء لاعبين.

وانتقل صبحي إلى نادي بيراميدز في صفقة قوية شغلت الرأي العام الرياضي وشكلت صدمة لجمهور النادي الأهلي في موسم 2020-2021.

عمر رمضان صبجي

ولد رمضان في 23 يناير 1997، ويبلغ 27 عامًا حاليًا.

ثروة رمضان صبحي

وصلت القيمة التسويقية لرمضان إلى 2مليون و800 ألف يورو في عام 2022، وتصدر قائمة أغلى اللاعبين في نادي بيراميدز.

انتقل رمضان صبحي من الأهلي إلى ستوك سيتي مقابل 5 مليون يورو في 2019، ومن ستوك إلى هيدرسفيلد مقابل 6.5 مليون يورو في يناير 2019، ومن هدرسفيلد إلى الأهلي (إعارة) مقابل 800 ألف يورو، وعاد إلى الأهلي من هدرسفيلد في 2020 مقابل 3.20 مليون يورو (نهاية إعارة)، وتم بيعه من هدرسفيلد إلى بيراميدز مقابل 5 مليون يورو.

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت وصلت القيمة التسويقية لرمضان حاليًا إلى 1.80 مليون يورو، بعدما كانت في مايو 2018 7 مليون يورو.

أين ولد رمضان صبحي؟

ولد رمضان في الجيزة، 23 يناير 1997.