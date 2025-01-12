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أثارت عربية رمضان صحبي الجديدة جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فور ظهوره في مقطع فيديو مع صهره شريف إكرامي لاعب نادي بيراميدز والأهلي السابق.

ولم يؤكد مقطع الفيديو أن رمضان صبحي اشترى السيارة أم لا، إذ ظهر في الفيديو بداخلها فقط، دون أن يذكر أي معلومات إضافية.

ولم يشارك لاعب نادي بيراميدز الحالي مقطع الفيديو عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور إنستجرام حتى هذه اللحظة.

لم يشارك رمضان ضمن التشكيلة الأساسية لمباراة بيراميدز ضد نادي ساجرادا في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ودخل المباراة بديلًا في الدقيقة 68 من المباراة.

فاز بيراميدز بهدف دون رد وصعد إلى الدور ربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا، لينشر رمضان صورة جماعية للفريق ويعلق: "إلى الدور ربع نهائي".

10 معلومات عن عربية رمضان صبحي الجديدة

-ليست مجرد مركبة كهربائية أخرى، تتميز بهيكل له متانة لا مثيل لها

- شديدة الصلابة من الخارج بسبب الفولاذ المقاومة للصدأ 30x

- يمكن لسعة بطاريتها أن تشغل المعدات الطبية وأجهزة الاتصال أثناء التنقل

- يمكن استخدامها مصدرًا للطاقة في المناطق النائية حيث توفر طاقة لدعم العمليات الجراحية أثناء حالات الطاريء

- تقلل بشكل كبير الانبعاثات الكربونية الذي يعتبر مصدر قلق متزايد في العالم

- تتماشي تكونولوجيا السيارة مع أهداف السيطرة على التغيرات المناخية

- تتميز بنطام توجيه سلكي على غرار الطائرات وصندوق شحن مع غطاء صلب قابل للسحب كهربائيًا، وفقا لموقع car and driver

-يبدأ سعرها من 81.985 دولار أمريكي إلى 101.985 دولار أمريكي.

- تتميز بنظام دفع 600 حصان

- سرعتها القصوى 113 ميلًا في الساعة