لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد

- -
21:00

برشلونة

الكونفيدرالية الإفريقية

بلاك بولز

- -
18:00

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بايرتس

2 1
15:00

شباب بلوزداد

جميع المباريات

إعلان

بعد واقعة طائرة بيراميدز.. أبرز 5 وقائع لكوارث الطيران للأندية

04:16 م الأحد 12 يناير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    حادث فريق شابيكوينسي_3
  • عرض 14 صورة
    حادث فريق شابيكوينسي1_5
  • عرض 14 صورة
    حادث فريق شابيكوينسي2_6
  • عرض 14 صورة
    حادثة تورينو 2_7
  • عرض 14 صورة
    حادثة تورينو_1_8
  • عرض 14 صورة
    حادثة تورينو0_9
  • عرض 14 صورة
    حادثة تورينو1_10
  • عرض 14 صورة
    حادثة طائرة زامبيا_1_11
  • عرض 14 صورة
    حادثة طائرة منتخب زامبيا_12
  • عرض 14 صورة
    منتخب زامبيا_14
  • عرض 14 صورة
    تورينو_1
  • عرض 14 صورة
    حادث طائرة فريق شابيكوينسي_2
  • عرض 14 صورة
    لاعبو منتخب زامبيا_13
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية تصدر فريق بيراميدز حركات البحث بعدما تعرضت طائرة الفريق لهبوط اضطراري في لواندا، عاصمة أنجولا، بعد ساعتين من إقلاعها بسبب مطبات هوائية شديدة وانخفاض في الضغط الجوي داخل الكابينة، مما أدى إلى حالات إغماء بين بعض أفراد البعثة.

ولا تعد واقعة بيراميدز هي الأولى من نوعها، حيث تكررت حوادث مشابهة مع فرق رياضية أخرى منها من نجا ومنها ما كان بمثابة كارثة في عالم الرياضة، على سبيل المثال:

حادث طائرة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي (1958):

تعرضت طائرة الفريق لحادث تحطم في ميونخ أثناء عودتها من مباراة في دوري أبطال أوروبا، مما أدى إلى وفاة 23 شخصًا، بينهم 8 لاعبين.

حادث طائرة منتخب زامبيا الوطني (1993):

تحطمت طائرة منتخب زامبيا أثناء توجهها إلى السنغال لخوض مباراة تصفيات كأس العالم، مما أسفر عن وفاة جميع الركاب، بما في ذلك 18 لاعبًا.

حادث طائرة فريق شابيكوينسي البرازيلي (2016):

تحطمت طائرة الفريق أثناء توجهها إلى كولومبيا لخوض نهائي بطولة كوبا سود أمريكانا، مما أدى إلى وفاة 71 شخصًا، بينهم معظم لاعبي الفريق.

حادث طائرة فريق تورينو الإيطالي (1949):

في حادثة شهيرة تُعرف بـ"كارثة سوبرجا"، اصطدمت طائرة الفريق بتل قريب من مدينة تورينو أثناء عودتها من مباراة ودية ضد بنفيكا، لقى جميع الركاب حتفهم، بما في ذلك معظم لاعبي الفريق، مما أدى إلى إنهاء جيل ذهبي في تاريخ النادي.

حادث طائرة نادي ليفربول (1985):

أثناء رحلة للفريق في أوروبا، تعرضت طائرتهم لعطل فني في الإقلاع، لكن الطيار تمكن من السيطرة على الوضع والهبوط بسلام، دون تسجيل إصابات.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"إصابة واحدة بتشنج".. مصدر يوضح لمصراوي موعد تحرك طائرة بيراميدز إلى القاهرة

حوادث طائرات أندية الكرة طائرة بيراميدز بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"أحمس".. بيراميدز تطرح إطار "الملاكي" لكن ليس للسوق المصري
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة| ملامح زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام.. وموقف أسعار البنزين