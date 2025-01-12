بعد واقعة طائرة بيراميدز.. أبرز 5 وقائع لكوارث الطيران للأندية

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية تصدر فريق بيراميدز حركات البحث بعدما تعرضت طائرة الفريق لهبوط اضطراري في لواندا، عاصمة أنجولا، بعد ساعتين من إقلاعها بسبب مطبات هوائية شديدة وانخفاض في الضغط الجوي داخل الكابينة، مما أدى إلى حالات إغماء بين بعض أفراد البعثة.

ولا تعد واقعة بيراميدز هي الأولى من نوعها، حيث تكررت حوادث مشابهة مع فرق رياضية أخرى منها من نجا ومنها ما كان بمثابة كارثة في عالم الرياضة، على سبيل المثال:

حادث طائرة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي (1958):

تعرضت طائرة الفريق لحادث تحطم في ميونخ أثناء عودتها من مباراة في دوري أبطال أوروبا، مما أدى إلى وفاة 23 شخصًا، بينهم 8 لاعبين.

حادث طائرة منتخب زامبيا الوطني (1993):

تحطمت طائرة منتخب زامبيا أثناء توجهها إلى السنغال لخوض مباراة تصفيات كأس العالم، مما أسفر عن وفاة جميع الركاب، بما في ذلك 18 لاعبًا.

حادث طائرة فريق شابيكوينسي البرازيلي (2016):

تحطمت طائرة الفريق أثناء توجهها إلى كولومبيا لخوض نهائي بطولة كوبا سود أمريكانا، مما أدى إلى وفاة 71 شخصًا، بينهم معظم لاعبي الفريق.

حادث طائرة فريق تورينو الإيطالي (1949):

في حادثة شهيرة تُعرف بـ"كارثة سوبرجا"، اصطدمت طائرة الفريق بتل قريب من مدينة تورينو أثناء عودتها من مباراة ودية ضد بنفيكا، لقى جميع الركاب حتفهم، بما في ذلك معظم لاعبي الفريق، مما أدى إلى إنهاء جيل ذهبي في تاريخ النادي.

حادث طائرة نادي ليفربول (1985):

أثناء رحلة للفريق في أوروبا، تعرضت طائرتهم لعطل فني في الإقلاع، لكن الطيار تمكن من السيطرة على الوضع والهبوط بسلام، دون تسجيل إصابات.

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