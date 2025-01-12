دائمًا ما تحظى الحياة العائلة لنجوم كرة القدم حول العالم، على اهتمام الكثير من محبي وعشاق كرة القدم، بل أنها تعد في بعض الأوقات بمثابة المطلب الشعبي للجماهير بهدف معرفة كل التفاصيل الخاصة بحياته سواء داخل الملعب أو خارجه.

وتؤثر الشعبية الكبيرة، التي يتمتع بها لاعبي كرة القدم، على البحث الدائم والمستمر عن حياتهم الشخصية، حيث أننا نجد أن أكثر اللاعبين، الذين يتم البحث عن تفاصيل حياتهم الشخصية، هم الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية كبيرة حول العالم.

ومن أهم هؤلاء اللاعبين، الذين يتمتعون بشعبية كبيرة في كل دول العالم، هو النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي، الذي تزايدت عملية البحث بدرجة كبيرة، خلال الفترة الماضية، من قبل الجماهير العربية بشكل خاص لمعرفة الكثير عن حياته الشخصية.

من هي زوجة كريم بنزيما

تزوج النجم الفرنسي كريم بنزيمة مرتين من قبل، حيث كانت زيجته الأولى، من ممرضة تدعى كلوي دو لونييه، التي أنجبت له ابنته "ميليا" وابنه "نوري، قبل أن الانفصال بينهما.

الزيجة الثانية لكريم بنزيما، هى عارضة الأزياء الفرنسية كورا جوتيه، التي تزوجها النجم الفرنسي كريم بنزيما في عام 2016، وهي والدته ابنه "إبراهيم"، الذي انجبته في عام 2017.

من هى كورا جوتييه زوجة كريم بنزيما؟

وتبلغ كورا جوتييه من العمر 35 عامًا، فهي من مواليد 11 أبريل عام 1989.

وولدت كورا جوتييه، لعائلة من جزر المارتينيك التابعة لدولة فرنسا.

وتعرف بنزيما على كورا للمرة الأولى في عام 2015، بدبي، قبل أن يتم إعلان زواجهما في أغسطس من عام 2016.

ورزق الثنائي بابنهما "إبراهيم"، في مايو من عام 2017، الذي يبلغ من العمر حاليًا 7 سنوات.

وظهرت كورا رفقة كريم بنزيما، خلال حفل تتويجه بأفضل لاعب في العالم عام 2022.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال العامين الماضيين، إلى توتر العلاقة بشكل كبير، بين الثنائي كريم بنزيما وزوجته كورا جوتييه، بل أن الأمر وصل إلى الحديث حول إنفصال الثنائي، إلا أن هذا الأمر لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

طبيعة علاقة كريم بنزيما وجوردان أوزونا

وما أثار الجدل بشكل كبير في السنوات الماضية، حول إمكانية انفصال بنزيما عن زوجته جوتييه، هو مواعدته لعارضة الأزياء الأمريكية جوردان أوزونا، ارتباطه بها بداية من عام 2022، التي ظهرت معه للمرة الأولى في حفل تتويجه بالكرة الذهبية في عام 2022.

وعلى الرغم من عدم إعلان بنزيمة زواجه بشكل رسمي من جوردان أوزونا، إلا أنه أصبح أبًا للمرة الرابعة في أبريل من العام الماضي 2024، حينما أنجبت أوزونا الطفلة الأولى من كريم بنزيما.

أبناء كريم بنزيما

ويمتلك النجم الفرنسي كريم بنزيما أربعة أبناء وهم: "ميليا ونوري، من زوجته الأولى كلوي دو لونييه، قبل أن ينجب ابنه إبراهيم من زوجته الثانية كورا جوتيه في عام 2017، بالإضافة إلى طفلته الرابعة من صديقته الحالية جوردان أوزونا، التي أنجبتها في أبريل من العام الماضي 2024.

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