حازم إمام ينشر صورة رفقة بناته عبر "إنستجرام"

شارك حازم إمام نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر صورة رفقة بناته الثلاث، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة "ستوري" بحسابه الخاص بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وأنجيب حازم إمام 3 بنات وهن، هايا وتاليا ولولوا من زوجته قدرية داوود.

وتعرف حازم على زوجته قدرية في إحدى المناسبات بالمعادي، قالت في لقاء ببرنامج صاحبة السعادة: "كنا محتاجين نجيب نجم للملجأ، وكلمته في التليفون وتقابلنا صدفة في المهندسين، وكان لسه مخلص تمرين وشكله غريب، وبعدها تقابلنا كتير".

ولفتت إلى أنها تربت في عائلة ليست كروية، لكنهم كانوا يشجعوا نادي الزمالك، مضيفة: "مكناش بنتابع مباريات إلا أهلي وزمالك فقط، أول ما والدي عرف عنه مني، قالي، آه أعرفه، وجه وكلم بابا في مكتبه".

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