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زوجة حسام عبد المجيد توجه إليه رسالة رومانسية بأغنية حماقي

06:03 ص الأحد 12 يناير 2025
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    حسام عبد المجيد من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز
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    حسام عبد المجيد
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    فتوح وحسام عبد المجيد من مباراة أبو قير للأسمدة
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    محمد السيد وأيشو وحسام عبد المجيد
  • عرض 15 صورة
    زوجة حسام عبد المجيد
  • عرض 15 صورة
    زوجة حسام عبد المجيد
  • عرض 15 صورة
    زوجة حسام عبد المجيد
  • عرض 15 صورة
    زوجة حسام عبد المجيد
  • عرض 15 صورة
    زوجة حسام عبد المجيد
  • عرض 15 صورة
    زوجة حسام عبد المجيد
  • عرض 15 صورة
    زوجة حسام عبد المجيد
  • عرض 15 صورة
    احتفال حسام عبد المجيد وزوجته
  • عرض 15 صورة
    احتفال حسام عبد المجيد وزوجته
  • عرض 15 صورة
    احتفال حسام عبد المجيد وزوجته
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شاركت زوجة حسام عبد الحميد صورة لهما وذلك عبر خاصية القصص القصيرة "ستوري" على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت الصورة على أنغام أغنية محمد حماقي "آدي اللي في بالي وحشني".

يذكر أن حسام عبد المجيد قال إن الزمالك يستعد لمواجهة فريق بلاك بولز في مباراة الكونفدرالية الإفريقية بكل قوة لتحقيق الفوز، مضيفا: "لدنيا الدوافع ونريد عدم تلقي أي هزيمة في البطولة".

ويواجه الزمالك بلاك بولز اليوم الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

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حسام عبد المجيد حسام عبد المجيد وزوجته زوجة حسام عبد المجيد نادي الزمالك موعد مباراة الزمالك المقبلة
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