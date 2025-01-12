زوجة حسام عبد المجيد توجه إليه رسالة رومانسية بأغنية حماقي

كهربا يعلق على لقطة إمام عاشور مع مراسل الكاف

شاركت زوجة حسام عبد الحميد صورة لهما وذلك عبر خاصية القصص القصيرة "ستوري" على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت الصورة على أنغام أغنية محمد حماقي "آدي اللي في بالي وحشني".

يذكر أن حسام عبد المجيد قال إن الزمالك يستعد لمواجهة فريق بلاك بولز في مباراة الكونفدرالية الإفريقية بكل قوة لتحقيق الفوز، مضيفا: "لدنيا الدوافع ونريد عدم تلقي أي هزيمة في البطولة".

ويواجه الزمالك بلاك بولز اليوم الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

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