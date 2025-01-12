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كتب - يوسف محمد:

أثار نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، موجة جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بين جماهير الكرة المصرية بشكل عام، بعد شرائه سيارة جديدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورلنجم بيراميدز خلال وجوده في أحد التوكيلات الخاصة بالسيارات، لشراء سيارة تسلا CyberTruck.

ونشر توكيل السيارات الذي قام رمضان صبحي بالذهاب إليه، فيديو للاعب وهو يتسلم السيارة ويقودها، إلا أنه لم يتم التأكيد حتى الآن ما إذا كانت صبحي قام بشراء السيارة بالفعل أم مجرد إعلان.

سيارة رمضان صبحي الجديدة

وسيارة رمضان صبحي الجديد، هى تسلا CyberTruck، التي تعد الأغلى في العالم حيث أن سعرها يبدأ سعرها من 100 ألف دولار، للفئة العالية والتي تسمى: "Cyberbeast"، فيما تاتي سعر الفئة الأقل عند مبلغ 80 ألف دولار أمريكي.

وتم تصنيع السيارة من فولاذ لامع مضاد للصدأ، يمكن أن تسير في الطرق الصعبة والمنحنيات بشكل سلس.

وبدأ تصنيع السيارة بهذا الشكل الغير تقليدي، المستوحى من أحد السيارات التي ظهرت في أحد أفلام النجم العالمي جيميس بوند عام 1977.

وتشبه سيارة تسلا بشكلها الجديد الغواصات بشكل كبير، مما يجعلها سيارة فريدة من نوعها.

وحال تم التأكد من أنباء شراء صبحي لسيارة تسلا، سيكون هو اللاعب الأول في مصر الذي يمتلك هذه السيارة في مصر.

أرقام رمضان صبحي مع بيراميدز هذا الموسم

وشارك صبحي خلال الموسم الحالي رفقة بيراميدز في مختلف البطولات، في 11 مباراة، بواقع المشاركة في 7 مباريات بدوري أبطال أفريقيا ومبارتين في كلا من السوبر المصري والدوري المصري.

وخلال 11 مباراة شارك فيها رمضان صبحي مع بيراميدز في الموسم الحالي، لم يتمكن من تسجيل أي هدف واكتفى بصناعة 4 أهداف.

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