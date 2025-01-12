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كهربا يعلق على لقطة إمام عاشور مع مراسل الكاف

03:24 ص الأحد 12 يناير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور يصابح الحكم (1)
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور يتسلم كرة الهاتريك (2)
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور يأخذ كرة الهاتريك من الحكم
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور يصابح الحكم (2)
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور يتسلم كرة الهاتريك (1)
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور يتسلم كرة الهاتريك (3)
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور لاعب الأهلي
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور يحتفل بالهاترك
  • عرض 25 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 25 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 25 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 25 صورة
    محمود كهربا من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
  • عرض 25 صورة
    احتفال إمام عاشور مع كهربا
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور يحتضن كهربا بعد هدفه في شباك سموحة
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور بع_1
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    إمام عاشور 2_7
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    إمام عاشور
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علق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفيرق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على لقطة زميله إمام عاشور مع مراسل الاتحاد الأفريقي، عقب مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان أمس.

وظهر إمام عاشور، خلال الحوار وهو يقوم بطلب الحصول على "المايك" من المراسل، لمنحه لمترجم الفريق من أجل أن يقوم بعملية الترجمة، قبل أن يقوم بالإمساك بالمايك، في لقطة كوميدية جمعت بين الثنائي.

ونشر كهربا صورة إمام عاشور مع المراحل، وكتب عليها: "ني ني مع وضع رمز تعبيري ضحك"، وهى الكلمة الشهيرة لمحمود كهربا، الذي قالها عاشور خلال ظهوره ولقطته مع المراسل.

وكان إمام عاشور، تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى فريق ستاد أبيدجان أمس، في اللقاء الذي انتهى لصالح المارد الأحمر، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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