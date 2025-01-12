كهربا يعلق على لقطة إمام عاشور مع مراسل الكاف

علق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفيرق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على لقطة زميله إمام عاشور مع مراسل الاتحاد الأفريقي، عقب مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان أمس.

وظهر إمام عاشور، خلال الحوار وهو يقوم بطلب الحصول على "المايك" من المراسل، لمنحه لمترجم الفريق من أجل أن يقوم بعملية الترجمة، قبل أن يقوم بالإمساك بالمايك، في لقطة كوميدية جمعت بين الثنائي.

ونشر كهربا صورة إمام عاشور مع المراحل، وكتب عليها: "ني ني مع وضع رمز تعبيري ضحك"، وهى الكلمة الشهيرة لمحمود كهربا، الذي قالها عاشور خلال ظهوره ولقطته مع المراسل.

وكان إمام عاشور، تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى فريق ستاد أبيدجان أمس، في اللقاء الذي انتهى لصالح المارد الأحمر، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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