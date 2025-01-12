قصة إمام عاشور.. أبرز 8 معلومات عن طفولته وزوجته وبطولاته مع الأهلي والزمالك

رسالة من زوجة إمام عاشور بعد هاتريك ستاد أبيدجان والأخير يرد

4 صور ورسالة رومانسية من مروان عطية إلى زوجته بعد مباراة الأهلي

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

أفضل منشورات نجوم كرة القدم أمس

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من داخل صالة الجيم.

وشارك النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت الألماني، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له.

وقام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في صالة الجيم.

كما شارك نجم منتخب مصر السابق أحمد حسن صورة له، عبر حسابه على "إنستجرام" رفقة وائل جمعة وعصام الحضري.

وحرص حازم إمام نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، على نشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، رفقة بناته.

وشارك رضا سليم لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة مجموعة من أصدقائه.

ونشر عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من مشاركته في مباراة الأهلي أمام ستاد أبيدجان أمس.

وقام محمد عبد المنعم لاعب نادي نيس الفرنسي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة زملائه بالفريق خلال الاحتفال بالفوز أمس.

واحتفى محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، بالأداء المميز الذي ظهر به زميله بالفريق إمام عاشور، أمام ستاد أبيدجان أمس.

كما نشر النجم البرازيلي نيمار، ينشر صورة له عبر "إنستجرام"، خلال تواجده داخل صالة الجيم.

أقرأ أيضًا:

إمام عاشور يقود ريمونتادا الأهلي بثلاثية في مرمى ستاد أبيدجان

سيطرة مصرية.. أكثر اللاعبين مساهمة في الدوريات الـ5 الكبرى