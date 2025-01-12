لاعبو الأهلي يوجهون رسالة خاصة إلى أمح الدولي (فيديو)
حرص خماسي النادي الأهلي، محمد مجدي قفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وياسر إبراهيم وكريم الدبيس، على توجيه رسالة خاصة لأمح الدولي.
وفي مقطع فيديو، قال أفشة: "حبيبي يا أمح، ألف سلامة عليك يا حبيبي وربنا يشفيك".
وأضاف عمر الساعي: "ألف سلامة عليك يا أمح، وكل سنة وانت طيب يا حبيبي".
وزاد ياسر إبراهيم: "كل سنة وانت طيب يا أمح، وألف سلامة عليك يا حبيبي، وتقوم لنا بالسلامة إن شاء الله".
وواصل إمام عاشور: "كل سنة وانت طيب يا أمح، وألف سلامة عليك وترجع لنا بالسلامة".
واختتم كريم الدبيس: "كل سنة وانت طيب يا أمح، وألف سلامة عليك يا حبيبي".
يُذكر ان أمح الدولي "صديق اللاعبين" كان قد تعرض لإصابة بكسر في الفقرتين 11 و12 بالعمود الفقري.
"ألف سلامة عليك يا أمح وكل سنة وأنت طيب"...خماسي الأهلي يوجه رسالة لأمح الدولي❤️#المدرج_الاهلاوي🦅 pic.twitter.com/wNn50Qr7aZ
— المدرج الأهلاوي (@AlAhlyModarg) January 11, 2025
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