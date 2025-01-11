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رسالة من زوجة إمام عاشور بعد هاتريك ستاد أبيدجان والأخير يرد

شارك مروان عطية نجم النادي الأهلي صورًا رفقة زوجته سلمى صقر وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجه مروان رسالة إلى زوجته: "ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك أبدًا يارب".

وشارك عطية في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي اليوم ضد أبيدجان، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحصل مروان على بطاقة صفراء في الدقيقة 45+1 من الشوط الأول.

وفاز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز إمام عاشور "هاترك" في الدقائق، 53، 73، 90+5.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات حيث فاز 3 مباريات وتعادل مباراة وخسر مباراة، فيما يأتي أورلاند بايرتس في المركز الثاني برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، فاز مبارتين وخسر مبارتين وتعادل مبارتين، وبلوزداد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فاز مبارتين، ولم يتعادل، وخسر مبارتين، ويحل ستاد أبيدجان في المركز الأخير بنقطة واحدة من 5 مباريات، تعادل مباراة وخسر4.