رسالة من زوجة إمام عاشور بعد هاتريك ستاد أبيدجان والأخير يرد
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كتب - يوسف محمد:
وجهت ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور، رسالة إلى زوجها بعد المستوى الكبير والمميز الذي ظهر به نجم وسط الأهلي اليوم، أمام ستاد أبيدجان في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ونشرت ياسمين عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة لإمام من المباراة وعلقت عليها: "مبروك يا روح قلبي ماشاء الله، الله يحفظك لنا حبيبي".
وأعاد إمام عاشور منشور زوجته، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب: "الدنيا كلها".
ونجح إمام عاشور في تسجيل ثلاثة أهداف هاتريك في مرمى ستاد أبيدجان الإيفواري اليوم، ليقود المارد الأحمر، لتحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
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