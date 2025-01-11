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رسالة من زوجة إمام عاشور بعد هاتريك ستاد أبيدجان والأخير يرد

09:32 م السبت 11 يناير 2025
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    احتفال إمام عاشور بالهدف الثاني_4
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    إمام عاشور 3_8
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    احتفال إمام عاشور بهدفه الثاني في مرمى ستاد أبيدجان (3)
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    احتفال إمام عاشور بهدفه الثاني في مرمى ستاد أبيدجان (2)
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    احتفال إمام عاشور بهدفه الثاني في مرمى ستاد أبيدجان (1)
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    إمام عاشور ينفخ بالونة بيضاء
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    احتفال إمام عاشور بالبالون
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    لحظة تسديدة هدف ستاد أبيدجان (3)
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    لحظة تسديدة هدف ستاد أبيدجان (2)
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    زوجة إمام عاشور
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    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور
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    إمام عاشور وزوجته 1
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    إمام عاشور وزوجته على هامش الحفل
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    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بالفوز بدوري الأبطال
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    إمام عاشور مع زوجته من الملعب
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    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بدوري الأبطال
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    لحظة تسديدة هدف ستاد أبيدجان (4)
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    هدف ستاد أبيدجان
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    الأهلي ضد ستاد أبيدجان
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    فريق الأهلي
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    خلال مباراة الاهلي واستاد ابيدجان
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كتب - يوسف محمد:

وجهت ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور، رسالة إلى زوجها بعد المستوى الكبير والمميز الذي ظهر به نجم وسط الأهلي اليوم، أمام ستاد أبيدجان في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت ياسمين عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة لإمام من المباراة وعلقت عليها: "مبروك يا روح قلبي ماشاء الله، الله يحفظك لنا حبيبي".

وأعاد إمام عاشور منشور زوجته، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب: "الدنيا كلها".

ونجح إمام عاشور في تسجيل ثلاثة أهداف هاتريك في مرمى ستاد أبيدجان الإيفواري اليوم، ليقود المارد الأحمر، لتحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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إمام عاشور الأهلي وستاد أبيدجان فوز الأهلي على ستاد أبيدجان زوجة إمام عاشور إمام عاشور وزوجته
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