تألق إمام عاشور اليوم في مباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان، حيث أحرز "هاتريك" في الدقائق، 53، 73، 90+5، ليسجل رقمًا تاريخيا مع المارد الأحمر، كونها المرة الأولى التي يحرز فيها 3 أهداف في مباراة واحدة.

ونستعرض في هذا التقرير قصة إمام عاشور، وأبرز المعلومات التي تتصدر محركات البحث من جمهور كرة القدم، سواء الأهلي أو الزمالك.

بدأ لاعب الأهلي الحالي، في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وصعد إلى الفريق الأول للغزل ثم انتقل إلى نادي حرس الحدود ولعب معه ثلاثة مواسم.

وفي 4 أغسطس 2019، وقع إمام لنادي الزمالك لمدة 5 مواسم من غزل المحلة.

وأثار عاشور الجدل في مباراة الأهلي الماضية ضد نادي سموحة في مباراة أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث احتفل ببالونة بيضاء، لتثير حفيظة جمهور الزمالك، لكن بعد انتهاء المباراة، شارك صورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" رفقة ابنته "كتاليا" في إشارة إلى أن الاحتفال لابنته، وليس جمهور الزمالك.

قصة إمام عاشور

ولد نجم الأهلي الحالي، في قرية السبنلاوين، وما زال متعلقًا بها، يحرص على زيارتها والتردد عليها دومًا، قال في حوار مع الإعلامي أحمد شوبير على شاشة قناة "الأهلي": "رحت لأهلي زيارة وقعدت بالجلابية، وأمي وأبويا بيجولي على طول القاهرة، ولما بنزل البلد بحس براحة".

ولد إمام عاشور في 20 فبراير 1998، في السبنلاوين، محافظة الدقهلية، وعمره 26 عامًا.

إمام عاشور وهو صغير

بدأ عاشور مسيرته الكروية في نادي غزل المحلة الذي كان يلعب فيه شقيقيه، قال: "بدأت هناك، أخويا الكبير كان بيلعب كورة والتاني محمد في غزل المحلة، وأنا دخلت مدرسة كورة في السنبلاوين مع الكابتن حامد فهيم، نجم المنصورة، له فضل كبير جدًا عليا".

كان إمام يشارك في مباراة ودية ضد نادي الإسماعيلي، فاختاروه رفقة حارس المرمى مسعد عوض، وبعدها استقروا على مسعد، فأخذه شقيقه إلى غزل المحلة وشارك في مباراة صدفة، لكن بعدها لم يعد للنادي، فتواصوا معه مرة أخرى، ووقعوا معه عقدًا، وظل 15 عامًا إلى أن وقع لنادي الزمالك.

إمام عاشور وزوجته

تزوج عاشور من ياسمين حافظ في 8 يناير 2023، وبعدها بشهرين أقاما حفل الزفاف، مارس 2023، وحكى عن زواجه: "أنا تجوزت صغير، كنت وقتها 24 سنة، زوجتي هي سندي، وأي كلام هقوله مش هيوفي حقها أبدًا، بتقف جنبي ديمًا، وبتحللي ماتشاتي، هي بتفهم في الكورة".

رزقا إمام وياسين بانبتهما "كتاليا"، وظهرت معه أثناء وجوده رفقة زوجته في يوم تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

إمام عاشور وكهربا

بعد انتقاله إلى النادي الأهلي، زادت علاقة إمام وكهربا وتوطدت، وتحدث إمام في لقاء عبر قناة أون تايم سبورت عن صداقتهما قائلًا: "كهربا مش بيخرجني من تركيزي، هو أقرب شخص ليا في الدنيا، وأكثر حد بيساعدني في الأهلي، ومش هقدر أوفي حقه".

في أزمة تغريم كهربا مليون جنيه، قال عاشور، إنه بكى على كهربا لصعوبة الموقف، مضيفًا: "تخيلت نفسي مكانه، كان الموقف صعب، ومكانش فيه حاجة في إيدينا، حاولنا مع الكابتن محمد رمضان، لكن قراره كان صح".

ونفى تدخل كهربا في مفاوضات انتقاله إلى النادي الأهلي.

كم بطولة لإمام عاشور مع الزمالك؟

توج عاشور ببطولة الدوري المصري الممتاز مع الزمالك في موسم 2020-2021، 2021-202.

كما توج ببطولة كأس مصر مرتين مع الزمالك، موسمي، 2018-2019، 2020-2021.

واحتفل مع الزمالك بتتويجه ببطولة كأس السوبر المصري موسم 2019-2020.

كم بطولة لإمام عاشور مع الأهلي؟

توج عاشور مع النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024، وكأس السوبر المصري موسم 2024-2025، وكأس مصر مرة في 2022-2023.

وتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024.

شارك مع الأهلي في 63 مباراة، سجل 17 هدفا، وصنع 13، في جميع البطولات.