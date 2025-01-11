كتب - يوسف محمد:

ترددت أنباء كثيرة خلال الأيام الماضية، خاصة مع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية الحالية، تشير إلى اقتراب النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، من الانضمام إلى فريق ليفربول.

ونفى المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أمس الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام أكرينجتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، التفاوض مع اللاعب الجورجي.

مفاوضات ليفربول لضم كفاراتسخيليا

ورغم نفي المدير الفني لفريق ليفربول التفاوض مع كفاراتسخيليا، إلا أن الكثير من التقارير الصحفية، ربطت اللاعب بالانتقال إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالي، حيث نشر موقع "CaughtOffside"، أن ليفربول يستعد لتقديم عرض قوي إلى فريق نابولي، لإقناعه بالاستغناء عن نجم الفريق.

وأشار الموقع في تقريره، أن الفريق الإنجليزي يدرس إجراء صفقة تبادلية مع نابولي، تشمل انتقال الثنائي فيدريكو كييزا الأوروجوياني داروين نونيز، مقابل الحصول على خدمات النجم الجورجي كفاراتسخيليا.

سر ارتداء رقم 77 في نابولي

ويرتدي كفاراتسخيليا رفقة فريق نابولي القميص رقم 77، على الرغم من ارتدائه الرقم سبعة في منتخب بلاده جورجيا.

ويعود السر وراء ارتداء رقم 7 في منتخب جورجيا ورقم 77 في فريق نابولي، إلى عشق صاحب الـ 23 عامًا إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلا أنه عند قدومه إلى نابولي كان يرتدي القميص رقم 7 في الفريق زميله إليف إلماس، لذلك فضل عدم الابتعاد عن الرقم وقام بارتداء رقم 77.

وظهر إعجاب كفارا الكبير برونالدو، حينما التقى به للمرة الأولى، خلال مباراة منتخب بلاده أمام البرتغال في بطولة أمم أوروبا الماضية 2024 بألمانيا، الذي انتهت بهدفين دون مقابل لصالح جورجيا، ليقوم كفارا بالاتجاه إلى رونالدو، عقب نهاية المباراة، وحصل على القميص الخاص به.

وبعد حصول كفاراتسخيليا على قميص رونالدو مع منتخب البرتغال، بجانب حصوله علي جائزة رجل مباراة البرتغال وجورجيا في أمم أوروبا، قام النجم الجورجي بنشر صورة الجائزة والقميص معًا وعلق "أحلام".

من هى زوجة كفاراتسخيليا؟

ووسط الجماهيرية والشعبية الكبيرة، التي يتمتع بها النجم الجورجي كف5اراتيخيليا، إلا أنه يفصل أن تكون حياته العائلية بعيدة عن الأضواء بشكل كبير، لذلك يقوم الكثير من الجماهير بالبحث عن تفاصيل الحياة الشخصية لصاحب الـ 23 عامًا.

وكفاراتسخيليا متزوج من فتاة تدعى نيتسا تفادزه، هى فتاة لا يتخطى عمرها ال 23 عامًا.

وزوجة كفارا هي طبيبة، حيث تخرجت من جامعة تبيلسي في جورجيا.

وبدأ الثنائي علاقتهما معًا في عام 2021، عن طريق صديق مشترك بينهما، حينما كانت تفادزه في دراستها، تطورت العلاقة بينهما إلى الحب بعد شهر تقريبًا، قبل أن يتم الإعلان من قبل كفارا في عام 2022 عن ارتباطهما بشكل رسمي.

وفي 16 أكتوبر من عام 2023، أقيم حفل زفاف الثنائي في دير سمطافرو بجورجيا، حيث كان الاحتفال طبقًا للعادات والتقاليد الجورجية.

واستقبل كفارا طفله الأول من زوجته نيتسا تفاذره، في أغسطس من عام 2024، وأسماه "داميان".

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