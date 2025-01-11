ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة اللاعبين لعبد الله جمعة.. أفشة في الجيم.. كهربا رفقة مؤمن زكريا

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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم النادي الأهلي على معلول، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة عمال النادي.

وشارك محمد مجدى أفشة نجم النادي الأهلي، متابعيه صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية، داخل صالة الجيم.

وقام النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، بنشر صورة عبر حسابه على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وحرص المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي لفريقه اتحاد جدة.

كما نشر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، رفقة زميله السابق بالفريق مؤمن زكريا.

وهنأ صالح جمعة لاعب الأهلي السابق، شقيقه عبد الله لاعب الزمالك السابق أيضاً، بمناسبة عيد ميلاده.

وحرص إمام عاشور لاعب النادي الأهلي هو الآخر، على تهنئة عبد الله جمعة، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" رفقة زميله السابق بالفريق عبد الله جمعة، لتهنئته بعيد ميلاده.

وشارك النجم البرازيلي نيمار، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من داخل منزله.

وقام أنتوني موديست لاعب الأهلي السابق، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وهنأ أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، زميله السابق بالفريق عبد الله جمعة بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمعهما معًا.

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