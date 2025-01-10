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كتب - يوسف محمد:

يحرص عمرو السولية نجم وسط النادي الأهلي دائمًان على مشاركة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صور له رفقة ابنتيه، في مختلف المناسبات سواء كانت مناسبات شخصية أو مناسبات عامة تتعلق بكرة القدم.

وقام عمرو السولية في أكتوبر الماضي 2024، بنشر عدد من الصور له رفقة بناته، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنته ليلى.

عمرو السولية وزوجته

تدعى زوجة عمرو السولية هدير مندور، تزوجت من نجم الأهلي في عام 2016.

وتمتلك مندور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، 108 ألف متابع.

ورزقا عمرو السولية من زوجته، بابنتيه وهما ليلي وصوفيا.

عمرو السولية وابنته

ويرتبط عمرو السولية نجم النادي الأهلي بعلاقة حب خاصة مع ابنته ليلى، التي تبلغ من العمر 8 سنوات، حيث يحرص السولية دائمًا على نشر صورة معها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشارك عمرو السولية ابنتيه الاحتفال المستمر بالبطولات، ويلتقط الصور معهم داخل أرض الملعب خلال الاحتفال بالفوز بالبطولات المختلفة.

عمرو السولية يتصدى للتنمر ضد ابنته ليلى

وقام عمرو السولية في وقت سابق، للتصدي بقوة إلى حملة التنمر التي تعرضت لها ابنته، في عدة أعوام بسبب ملابسها الذي زعم البعض أنها صور غير محترمة.

وكتب عمرو السولية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" آنذاك:"ليلى بنتي عندها ٣ سنين و نص "لسه قالعة البامبرز من كام شهر" الكلام ده بيتقال على طفلة! إيه اللي يخلي "بني آدم" خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير أنه فعلاً خنزير؟! ايه المرض ده".

وأضاف السولية: "دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللي بنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم، أتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش ولبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى وهما شايفين اللي بيحصل".

وتابع: "قررت أتقدم ببلاغات لأصحاب الكومنتات دى عشان اللي زى دول مينفعش يكبروا وسطنا قررت أحمى بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف والاشمئزاز ده".

وفي يناير من عام 2023، خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الـ11 ببطولة الدوري المصري، الذي انتهت بفوز المارد الأحمر، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل للمارد الأحمر ونجح السولية آنذاك في تسجيل هدفين، بالاحتفال بصورة ابنته.

واحتفل السولية في ذلك الوقت بصورة ابنته ليلى، حيث رفع واقي القدم "شينكار"، يحمل صورة ليلى للاحتفال بالهدف، وجاء ذلك خلال الفترة التي تعرض ابنته فيها لأزمة صحية.

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