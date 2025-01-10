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قال المدير الفني مارسيل كولر إن بيرسي تاو في قطر، للانضمام إلى نادي آخر بعد رحيله عن الأهلي في الانتقالات الحالية، يناير2025.

ونستعرض هنا أبرز المعلومات عن النجم الجنوب إفريقي

ولد تاو في 13 مايو 1994، بجنوب إفريقيا، لأم تدعى إليزابيث تاو.

ثروة بيرسي تاو

وفقا لموقع "سبورت بريف" الإنجليزي، يصل صافي ثروة تاو إلى 3 مليون دولار، وذلك من تعاقداته مع الأندية، كما أنه الوجه الدعائي لشركة "بوما" للأحذية في جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى عقد مع شركة سيارات "هيونداي"، بالإضافة إلى بعض من الأعمال التجارية الجانبية.

أين كان يلعب بيرسي تاو قبل الأهلي؟

بدأ تاو في نادي ماميلودي صن داونز عام 2013، بعد فترة إعارة قضاها في ويتبانك سبيرز.

عام 2018 تعاقد برايتون مع نجم الأهلي السابق، ولم تكن مسيرته ناجحة مثلما كانت في صندوانز الجنوب إفريقي.

انتقل تاو إلى النادي الأهلي عام 2021.

إحصائيات بيرسي تاو

في الفترة من عام 2013 إلى 2018، أحرز 18 هدفًا في 65 مباراة مع صندوانز الجنوب إفريقي

في فترة الإعارة التي قضاها تاو مع نادي ويتبانك سبيرز من عام 2015 إلى 2016 سجل ثلاثة أهداف في 11 مباراة

لم يشارك مع نادي برايتون الإنجليزي في ثلاثة أعوام إلا في 3 مباريات فقط

سجل في فترة الإعارة إلى نادي يونيون جيرمان من عام 2018 إلى 2019، 6 أهداف في 23 مباراة.

انتقل تاو إلى نادي كلوب بروج معارًا، في الفترة من 2019 إلى 2021 وسجل 3 أهداف في 18 مباراة

انتقل إلى نادي أندرلخت البلجيكي من 2020 إلى 2020 وأحرز 4 أهداف في 14 مباراة

شارك تاو مع منتخب جنوب إفريقيا عام 2015 وأحرز 13 هدفًا في 32 مباراة.

عدد بطولات بيرسي تاو

حصل على دوري أبطال إفريقيا في عام 2016

توج ببطولة كأس السوبر الإفريقي 2017

حقق الدوري البلجيكي للمحترفين موسم 2019-2020

توج بكأس السوبر الإفريقي عام 2021

وحصل على عدد من الجوائز الفردية؛ أفضل لاعب في الدوري الجنوب إفريقي موسم 2017-2018، لاعب الموسم في الدوري الجنوب إفريقي موسم 2017-2018، أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى البلجيكي موسم 2018-2019.

سعر بيرسي تاو

حصل تاو على راتب من النادي الأهلي سنويًا بقية مليون يورو سنويًا، وفقا لترانسفير ماركت.

كما انتقل من صنداونز إلى برايتون مقابل 3.20 مليون يورو

سياراة بيرسي تاو

يفضل تاو السيارات، وقدمته له شركة هيونداي سيارة هيونداي i30n، وهي إحدى السيارات الشهيرة، كما يمتلك سيارة هيونداي توسان سبورت وهي واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي رواجا في جنوب إفريقيا، لكنه نادرًا ما ينشر صورًا رفقة سياراته.

زوجة بيرسي تاو

لا يتيح تاو أي معلومات عن هل متزوج أم لا، فهو يبقى حياته الخاصة بعيدًا عن الإعلام، وفقا لموقع "سبورت بريف" الإنجليزي.

عدد أهداف بيرسي تاو

سجل تاو مع الأهلي 30 هدفًا في 126 مباراة وصنع 14

سجل مع صندوانز 24 هدفا وصنع 27 في 103 مباراة

سجل مع كلوب بروج 4 أهداف وصنع 8 في 30 مباراة

سجل تاو مع أندرلخت 4 أهداف وصنع هدف في 14 مباراة

صنع هدف مع برايتون في 6 مباريات.