"زي شيرين عبد الوهاب".. رسالة مثيرة للجدل من أحمد الطيب إلى إمام عاشور

كتب - يوسف محمد:

لفت نجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، الأنظار بشدة أمس الخميس، خلال مباراة الفارس الأبيض أمام أبو قير للأسمدة، في بطولة كأس مصر، بعد استقلاله سيارته عقب نهاية المباراة.

سيارة محمود عبد الرازق شيكابالا

وتعد سيارة شيكابالا من نوع بي ام دبليو BMW i8 هايبرد، يصل سعر السيارة إلى 5 مليون و250 ألف جنيه لموديل 2019، فيما وصل متوسط سعر السيارة ذاتها موديل 2020، إلى 5 مليون و750 ألف جنيه.

وشيكابالا ليس اللاعب الأول، الذي يمتلك سيارات باهظة الثمن، حيث أن نجوم القطبين يخرصون دائمًا على شراء أفضل أنواع السيارات، وأعلاها من حيث القيمة المادية.

أبرز سيارات نجوم النادي الأهلي

وهناك عدد من اللاعبين يمتلكون عدد من السيارات باهظة الثمن، منهم محمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادي الأهلي، الذي يمتلك سيارة بنتلي كونتيننتال GT، وحصل عليها بعد الحصول على لقب كأس ولي العهد السعودي كهدية من قبل نادي اتحاد جدة الذي كان يلعب في صفوفه آنذاك ويصل سعرها إلى 11 مليون جنيه مصري.

ويمتلك إمام عاشور نجم وسط الأهلي سيارة من نوع "رانج روفر" بجانب امتلاكه سيارة مرسيدس glc 300، فيما يمتلك زميله بالفريق مروان عطية سيارة مرسيدس أيضًا.

كما يمتلك محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، عددًا من السيارات الفاخرة أبرزها السيارة مرسيدس GLC 200، فيما يمتلك علي معلول سيارة مرسيدس مايباخ S 680.

وقام محمد مجدى أفشة نجم النادي الأهلي، منذ أشهر قليلة بشراء سيارة جديدة، من بورش موديل 2024.

أفضل سيارات نجوم نادي الزمالك

وعلى الجانب الآخر يمتلك العديد من نجوم الفارس الأبيض، الكثير من السيارات الفاخرة وباهظة الثمن، منهم أحمد سيد زيزو الذي يمتلك مجموعة من السيارات الفارهة أيضاً أبرزهم سيارة BMW X6.

ونبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك، يمتلك سيارتين الأولى من نوع مرسيدس فئة C 200 موديل 2020 والثانية بي ام دبليو، فيما يمتلك زميله بالفريق أحمد فتوح سيارة من طراز "بنتلي بنتاجا" والتي يتراوح سعرها بين 9 : 11 مليون جنيه، الذي تحتوي اللوحات المعدنية الخاصة بها، على الأحرف الأولى من اسمه.

ويضم أسطول سيارات لاعبي نادي الزمالك، سيارة من نوع أودي Q2، التي يمتلكها حارس مرمى الفريق محمد عواد.

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