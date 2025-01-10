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"زي شيرين عبد الوهاب".. رسالة مثيرة للجدل من أحمد الطيب إلى إمام عاشور

07:48 م الجمعة 10 يناير 2025
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    احتفال إمام عاشور بالبالون
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    منى فاروق إمام عاشور
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    إمام عاشور يمنح قميصه لعدد من ناشئ القلعة الحمراء
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    احتفال إمام عاشور بالبالون
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    احتفال إمام عاشور مع كهربا
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور بعد هدفه في سموحة
  • عرض 25 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 25 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 25 صورة
    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 25 صورة
    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 25 صورة
    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 25 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
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    أحمد الطيب المعلق الرياضي
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    احتفال إمام عاشور بالبالون
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كتب - يوسف محمد:

ربط أحمد الطيب المعلق الرياضي، بين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور وبين المطربة والفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مشيرًا أن كلاهما يملكان بموهبة كبيرة ولكنها غير مستغلة بالشكل المناسب.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شيرين وإمام عاشور! كلاهما موهوب! كلاهما مختلف، عن غيره كل فى مجاله! كلاهما زعلان منه! كلاهما زعلان عليه، ربنا يرزقهما الهداية! لصالح نفسه و لمصلحة الأنصار".

وكان احتفال إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تسجيله هدفًا في مرمى سموحة، في المباراة الأخيرة، وإخراجه بالونة بيضاء ونفخها ثم وضعها تحت قدمه، أثار غضب الكثير من الجماهير والنقاد.

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره ستاد أبيدجان غدًا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

المعلق الرياضي أحمد الطيب موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان آخر أخبار النادي الأهلي إمام عاشور احتفال إمام عاشور أمام سموحة
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