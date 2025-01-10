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تكلفته 4 ملايين دولار.. حريق منزل لاعب أرسنال السابق (صور)

01:24 م الجمعة 10 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    منزل كارلوس فيلا قبل الحريق
  • عرض 12 صورة
    حريق منزل كارلوس فيلا (3)
  • عرض 12 صورة
    عائلة كارلوس فيلا
  • عرض 12 صورة
    كارلوس فيلا لاعب لوس أنجلوس جالاكسي (3)
  • عرض 12 صورة
    كارلوس فيلا لاعب لوس أنجلوس جالاكسي (2)
  • عرض 12 صورة
    حريق منزل كارلوس فيلا (2)
  • عرض 12 صورة
    كارلوس فيلا لاعب لوس أنجلوس جالاكسي (4)
  • عرض 12 صورة
    كارلوس فيلا لاعب أرسنال السابق (1)
  • عرض 12 صورة
    حريق منزل كارلوس فيلا (4)
  • عرض 12 صورة
    كارلوس فيلا لاعب أرسنال السابق (2)
  • عرض 12 صورة
    كارلوس فيلا لاعب لوس أنجلوس جالاكسي (1)
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كتب - محمد القرش:

تسببت حرائق الغابات في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية في مقتل 10 أشخاص وتدمير آلاف المنازل.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فإن مهاجم آرسنال السابق، كارلوس فيلا، أصبح أحدث النجوم الذين يعانون بسبب حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت لوس أنجلوس.

حريق في منزل كارلوس فيلا

وكشفت زوجة فيلا يوم الخميس أن منزلها في ماليبو الذي تبلغ تكلفته 4 ملايين دولار (3.3 مليون جنيه إسترليني) ومساحته 5121 قدمًا مربعًا احترق في ألسنة اللهب التي أحدثت دمارًا هائلاً في ضاحية باليساديس في لوس أنجلوس.

وفي صباح السابع من يناير، تسببت موجات الجفاف الشديدة والرياح التي بلغت سرعتها مائة ميل في الساعة في اندلاع حرائق الغابات.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت الحرائق عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل، وتدمير آلاف المنازل، وإجبار أكثر من 130 ألف ساكن على إخلاء منازلهم.

وكتبت سايوا كانيبانو على إنستجرام: "احترق منزلنا الجميل في ماليبو أمس، ما زلنا في حالة صدمة من كل ما يحدث".

وأضافت: "إنه لأمر محزن ومخيف للغاية أن نرى كل شيء يحترق، إلى جميع رسائل القلق التي يتم إرسالها إلينا، نحن آمنون، نرسل الكثير من الحب لجميع المتضررين ونأمل أن يتمكنوا قريبًا من إخماد الحريق".

مواصفات منزل كارلوس فيلا

وكان قد استعرض "فيلا" منزل العائلة الفخم في منشور على موقع إنستجرام بمناسبة عيد الميلاد الشهر الماضي.

وقالت الصحيفة إن المسكن الفاخر كان يضم خمس غرف نوم وأكثر من خمسة حمامات ومطبخ مجهز ببار إفطار وجزيرة مركزية، بالإضافة إلى غرفة طعام وغرفة معيشة وغرفة رئيسية وغرفة سينما وقبو نبيذ وجناح للضيوف.

وانتقل فيلا وعائلته إلى لوس أنجلوس قبل موسمه الأول مع الفريق في عام 2018، وحقق المكسيكي نجاحًا كبيرًا في أمريكا وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم لعام 2019 وكأس الدوري الأمريكي ولقبين درع المشجعين.

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