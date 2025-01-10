توقف قلبه.. قصة سقوط وسام أبو علي قبل 4 سنوات (صور)

كتب - محمد القرش:

شهد البطولات المصرية والأفريقية تألق المهاجم الفلسطيني، وسام أبو علي، منذ انضمامه إلى النادي الأهلي في موسم 2023/24.

وسبق أن تعرض وسام أبو علي لواقعة مروعة عندما كان لاعبا في دوري الدرجة الثانية الدنماركي.

وشهد يوم 11 سبتمبر 2021 واقعة صعبة على كرة القدم الدنماركية، حيث سقط وسام أبو علي اللاعب صاحب الأصول الفلسطينية على أرض ملعب مباراة فينديسل ولينجبي.

توقف قلب وسام أبو علي

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن المهاجم البالغ من العمر 22 عاما سقط على الأرض بعد مرور ساعة من المباراة أمام ذهول اللاعبين والمشجعين الذين علموا أن قلب اللاعب قد توقف.

وتلقى أبو علي الإسعافات الأولية على الفور داخل الملعب مع استدعاء جهاز "مزيل الرجفان"، بعدما شكل اللاعبون حلقة حول وسام أبو علي.

وبعد 10 دقائق من العلاج على أرض الملعب، تم نقل اللاعب الفلسطيني إلى بعد توقف المباراة، حيث قرر الحكم إلغائها.

ومع تلقي العلاج اللازم في المستشفى عاد وسام أبو علي إلى وعية مرة آخر، وحرص على توجيه الرسائل لكل من ساندوه في هذا الموقف الصعب.

وكتب وسام أبو علي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "شكرًا لكم جميعًا على تخصيص الوقت للاتصال أو الكتابة أو ما إلى ذلك".

وأضاف: "شكرًا لكم على كل الأفكار والصلوات والدفء الذي ارسلتموه، لقد كان من المذهل حقًا أن أستيقظ على هذا القدر الهائل من الدعم والمساندة والحب".

وواصل: "الأمر برمته مجرد صدمة كبيرة وغير واقعية في الوقت الحالي، على الرغم من كل هذا، أنا بخير في ظل هذه الظروف، أنا أتعافى، وأنا بين أيدٍ أمينة".

واختتم: "كما يجب أن أوجه الشكر الكبير لجميع الأطباء والموظفين في الملعب، الذين كانوا على استعداد لمساعدتي على وجه السرعة، وإعادتي إلى حالتي المستقرة".

يُذكر أن هذا الحادث جاء بعد 3 أشهر فقط من سقوط النجم الدنماركي كريستيان إريكسن خلال بطولة أوروبا 2020.

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