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"بعد إعلانها تعرضهم للتهديد".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة واين روني

07:50 ص الجمعة 10 يناير 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    كولين روني زوجة واين روني (1)
  • عرض 16 صورة
    واين روني وأليكس فيرجسون (1)
  • عرض 16 صورة
    روني وزوجته 1 (1)
  • عرض 16 صورة
    واين روني وزوجته كولين (1)
  • عرض 16 صورة
    واين روني وزوجته 2 (1)
  • عرض 16 صورة
    واين روني وزوجته كولين روني (1)
  • عرض 16 صورة
    واين روني رفقة عائلته
  • عرض 16 صورة
    عائلة واين روني (1)
  • عرض 16 صورة
    روني رفقة زوجته (1)
  • عرض 16 صورة
    واين روني مع زوجته (1)
  • عرض 16 صورة
    واين روني وعائلته (1)
  • عرض 16 صورة
    زوجة واني روني وأبنائه (1)
  • عرض 16 صورة
    روني وزوجته (1)
  • عرض 16 صورة
    روني مع زوجته (1)
  • عرض 16 صورة
    واين روني وزوجته (1)
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أكدت كولين روني، زوجة النجم الإنجليزي واين روني لاعب مانشستر يونايتد السابق، أن عائلتها تعرضت للتهديد، بعد انتقال زوجها إلى مانشستر يونايتد في 2004.

وقالت كولين روني في تصريحات إعلامية، أنه تم رش كل أرجاء منزلهم بالطلاء، كما تم تحطيم نوافذ السيارات".

وأشارت كولين، أنهم انتقلوا إلى مدينة مانشستر بناءً على طلب من السير أليكس فيرجسون المدير الفني لليونايتد في ذلك الوقت.

من هى كولين روني زوجة واين روني؟

تبلغ كولين روني من العمر 38 عامًا، فهي من مواليد أبريل عام 1986 بمدينة ليفربول الإنجليزية.

تعد كولين روني من الشخصيات المؤثرة في إنجلترا، لكونها إعلامية إنجليزية، مؤلفة ، بالإضافة إلى نشاطها الخيري.

وسبق لكولين تأليف أم أكثر من كتاب، منها سلسلة "Coleen Style Queen"، وغيرهم العديد من الكتب.

قصة حب واين روني وزوجته

تعرف واين روني على زوجته حينما كان يبلغ من العمر 13 عامًا فقط، إلا أن علاقتهما بدأت عطفيًا معًا، حينما كان يبلغ من العمر 17 عامًا وتبلغ هى 16 عامًا فقط.

وفي عام 2003 أعلن الثنائي خطبتهما، حيث كان يبلغ روني في ذلك الوقت 18 عامًا فيما بلغ عمر كولين آنذاك التي تصغره بعام واحد "17 عامًا".

واستمر الثنائي على علاقة لمدة تخطت 5 سنوات، قبل أن يعلنوا الزواج في عام 2008، في حفل أقيم بإيطاليا.

وأنجب روني من زوجته كولين أربعة أبناء، هم "كاي، كلات، كيت وكاس".

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واين روني زوجة واين روني واين روني وزوجته وأبنائه كولين زوجة واين روني من هى كولين روني زوجة واين روني؟
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