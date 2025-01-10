زوجة واين روني تروي تفاصيل تعرضهم للإرهاب في مانشستر
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كتب- محمد عبدالهادي:
كشفت كولين روني، زوجة نجم كرة القدم واين روني، أن عائلتها تعرضت لما وصفته بـ"الإرهاب" بعد انتقال زوجها إلى مانشستر يونايتد في 2004.
وقالت إن منزلهم تعرض للتخريب، حيث تم رشّه بالطلاء وتحطيم نوافذ السيارات.
وأضافت كولين أن العائلة اضطرت للانتقال من ليفربول بناء على طلب السير أليكس فيرجسون.
وأشارت إلى أن العائلة كانت ضحية ردود فعل قاسية، إذ لم يكن بإمكان واين العودة إلى ليفربول لفترة طويلة بسبب الأوضاع المتوترة.
ورغم الصعوبات، أكدت أن الانتقال كان مجديًا بالنسبة له بعد تحقيقه للعديد من البطولات مع مانشستر يونايتد.
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