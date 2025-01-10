كتب- محمد عبدالهادي:

أدريانو، أحد أبرز النجوم في تاريخ كرة القدم البرازيلية، لكن حياته المهنية والشخصية شهدت تقلبات كبيرة، مما جعله يتراجع بشكل مفاجئ من القمة إلى القاع.

سطور عن نشأة ومسيرة أدريانو

ولد أدريانو ليتي ريبيرو في 17 فبراير 1982 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، انطلقت مسيرته الكروية في سن مبكرة، حيث لعب لفريق فلامينجو في بداياته، قبل أن يتألق مع إنتر ميلان الإيطالي في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.

كان يُعتبر من أفضل المهاجمين في العالم وحقق مع منتخب البرازيل نجاحات كبيرة، منها الفوز بكأس كوبا أمريكا 2004 وكأس القارات 2005.

ما هو سبب اعتزال أدريانو؟

كل شيء بدأ مع وفاة والده، عندما تلقى تلك المكالمة التي أخبرته برحيله بعد معاناة طويلة مع المرض.

ويحكي قائد انتر ميلان السابق وزميله خافيير زانيتي، كيف كانت وفاة والد أدريانو نقطة مفصلية في مشواره: "تلقى مكالمة من البرازيل تخبره بوفاة والده، ألقى بالهاتف وبدأ في الصراخ، ولا يمكنك تخيل تلك الصرخة، و منذ ذلك اليوم تغير كل شئ".

تلك المكالمة كانت بمثابة نقطة تحول في مسيرته حيث تدهورت كثيرا ودخل في نوبة اكتئاب وفقد اهتمامه بالكرة وابتعد عن التدريبات.

ويقول أدريانو عن إدمانه للخمور: "لم يشعر أي شخص بألمي بعد فقدان والدي، كنت وحيداً في إيطاليا والشراب وحده من جعلني أشعر بالسعادة".

محطات مأساوية في حياة أدريانو

في 2011 أدعت فتاة برازيلية أن أدريانو أطلق الرصاص عليها بالخطأ بسيارته وأصابها في يدها، ولكن الفتاة تراجعت عن أقوالها واعترفت بأنها من أطلقت الرصاص عمداً على نفسها لجلب الانتباه، وذلك بعد تكذيبها من قبل الشهود

وفي 2014 رفع المدعي العام البرازيلي قضية بحق أدريانو بتهمة تمويل العصابة التي يعيش في حمايتها، وذلك بسبب شراء دراجة بخارية وتسجيلها تحت اسم والدة أحد أعضاء العصابة، الدراجة التي تم استخدامها لاحقاً في ارتكاب عدة جرائم.

متى اعتزل اللاعب أدريانو؟

اعتزل أدريانو في 2016 عن عمر يناهز "34 عاما"، بعد أن فاز بـ 14 لقبا في مسيرته، بما في ذلك أربعة ألقاب بالدوري الإيطالي بقميص إنتر.

بحسب تقارير في البرازيل، أدريانو يعيش الآن تحت حماية عصابة "الأوامر الحمراء"، والتي تشتهر بالعنف والقتل وبيع المخدرات.

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