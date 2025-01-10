تردد في الأونة الأخيرة أنباء حول انتقال أحمد سيد زيزو إلى الأهلي.

في لقاء أمير توفيق، المدير التنفيذي الحالي لشركة الأهلي لكرة القدم، أكد أنه لم يتواصل أحد مع زيزو أو مع المقربين منه.

أحمد سيد زيزو أهلاوي أم زملكاوي؟

في حوار تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب، قال زيزو، إن عائلته تشجع نادي الزمالك، مضيفًا: "حتى أصحابي اللي كانوا بيشجعوا الأهلي، بقوا زملكاوية".

أثناء ظهور نجم الزمالك الحالي، في برنامج رامز جلال عام 2022، سأله عن انتمائه الكروي، فرد زيزو: "العيلة كلها كانت أهلاوية، لكن أنا زملكاوي دلوقتي والله العظيم".

وأكد أنه فكر في فترة سابقة في الانضمام إلى النادي الأهلي، قبل انتقاله إلى نادي الزمالك عام 2019.

أحمد سيد زيزو تواريخ الانضمام إلى الأندية

في يوليو 2013 انتقل من وادي دجلة تحت 21 عاما إلى نادي ليرس البلجيكي تحت 21 عامًا

وفي 1 يناير2014 تم تصعيده من فريق ليرس تحت 21 عام إلى ليرس الفريق الأول

وفي 20 يناير 2017 انتقل من ليرس إلى ناسيونال مونتيديفو الأورجواياني، على سبيل الإعارة.

وفي 30 يوينو 2017 عاد إلى ليرس بعد انتهاء فترة الإعارة

وانتقل في 30 أغسطس 2017 إلى نادي مورينسي، ثم في يناير 2019 انتقل إلى نادي الزمالك.

ما هي البطولات التي حصل عليها زيزو مع الزمالك؟

وحقق أحمد زيزو مع الزمالك، لقب هداف الدوري المصري الممتاز بموسم 2021-2022 برصيد 19 هدفا، ولقب الدوري مرتين، وكأس مصر مرة واحدة، السوبر المصري مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية مرتين، 2018-2019، 2023-2024، وكأس السوبر الإفريقي مرتين 2019-2020، 2024-2025.

وأحرز زيزو مع الزمالك 59 هدفا وصنع 42 هدفا في 163 مباراة في الدوري المصري.

وسجل في دوري أبطال إفريقيا 7 أهداف وصنع 8 في 34 مباراة

وفي الكونفدرالية نجح في إحراز 6 أهداف وصنع 9.

وفي كأس مصر صنع 6 وسجل 7 أهداف.

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