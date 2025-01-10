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شيكابالا يهنيء زيزو في عيد ميلاده باحتفاله المثير للجدل

04:55 ص الجمعة 10 يناير 2025
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    تهنئة أحمد سيد زيزو (3)
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    كيف هنأ نجوم الزمالك أحمد سيد زيزو بعيد ميلاده؟ (5)
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    كيف هنأ نجوم الزمالك أحمد سيد زيزو بعيد ميلاده؟ (6)
  • عرض 13 صورة
    كيف هنأ نجوم الزمالك أحمد سيد زيزو بعيد ميلاده؟ (4)
  • عرض 13 صورة
    كيف هنأ نجوم الزمالك أحمد سيد زيزو بعيد ميلاده؟ (7)
  • عرض 13 صورة
    كيف هنأ نجوم الزمالك أحمد سيد زيزو بعيد ميلاده؟ (3)
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    كيف هنأ نجوم الزمالك أحمد سيد زيزو بعيد ميلاده؟ (2)
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    كيف هنأ نجوم الزمالك أحمد سيد زيزو بعيد ميلاده؟ (1)
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هنأ محمود عبد الرازق شيكابالا أحمد سيد زيزو بعيد ميلاده، وذلك باستدعاء صورة الاحتفال المثير للجدل في فترة سابقة "البوكس".

ونشر شيكابالا صورته رفقة زيزو عبر خاصية القصص القصيرة "ستوري" إنستجرام، وظهرا فيها وهما يحتفلان بالـ "بوكس".

وفي وقت سابق، كشف أحمد سيد زيزو أن الاحتفال بينه وبين شيكابالا سببه الرد على الشائعات التي خرجت وقتها أنهما اشتبكا بالأيدي في تدريبات الزمالك.

وقال إن شيكابالا لم يكن في الأساس بالمران ما جعل الشائعة شديدة الغرابة، كما لم يحدث أي خلاف بينه وبين محمود علاء.

يذكر أن اليوم 10 يناير يوافق عيد ميلاد لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، ويتوافق مع فترة تصدر عملية توقيعه للزمالك أو رحيله عن الفريق.

أحمد سيد زيزو تواريخ الانضمام

ويكمل زيزو اليوم عامه 29، حيث ولد في 10 يناير 1996.

وانضم زيزو إلى نادي الزمالك في موسم 2019، وحقق معه الدوري المصري الممتاز مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر الإفريقي مرتين.

وتوج زيزو بلقب هداف الدوري المصري الممتاز برصيد 19 هدفًا في موسم 2020-2021.

أحمد سيد زيزو والأهلي

وتردد في الآونة الأخيرة أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات للحصول على توقيع أحمد سيد زيزو لكن أمير توفيق، المدير التنفيذي الحالي لشركة كرة القدم، أكد أنه لا صحةلهذه الأخبار، حيث لم يتواصل الأهلي مع زيزو أو المقربين منه.

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