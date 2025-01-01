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سبب اجتماع زوجات نجوم الأهلي والزمالك في اليوم الأخير من عام 2024

09:25 م الأربعاء 01 يناير 2025
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كتب- نهى خورشيد:

اجتمعت زوجات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك معاً في اليوم الأخير من شهر ديسمبر لعام 2024.

ويرجع تجمع زوجات الأحمر والأبيض من أجل الاحتفال بعيد ميلاد هدى زوجة أحمد سيد زيزو نجم القلعة البيضاء.

ونشرت سلمى صقر زوجة مروان عطية لاعب الأهلى، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوراً من الاحتفال بعيد ميلاد هدى بحضور زوجة إمام عاشور، حسام عاشور، مصطفي فتحي نجم الأبيض السابق وبيراميدز الحالى.

وفي سياق متصل، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، متساوياً مع بيراميدز صاحب المركز فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة ويتبقى له مباراة.

زوجات نجوم الأهلي زوجات نجوم الزمالك هدى زوجة أحمد سيد زيزو ترتيب الدوري المصري الممتاز
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