11 صورة لاحتفال ميدو وزوجته مع عائلتهما برأس السنة 2025

15 صورة ترصد أزمة أحمد رفعت من البداية إلى حسم سبب الوفاة

كتب - نهى خورشيد:

احتفل أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق وزوجته يسرا الليثي بالسنة الجديدة وسط أجواء عائلية وشتوية مميزة.

ونشر ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 3 صور من احتفاله بالسنة الجديدة 2025.

فيما شاركت يسرا متابعيها 8 صور مع رسالة:"سنة جديدة سعيدة من عائلتنا إلى عائلتكم".

والجدير بالذكر أن ميدو وزوجته يعملان معاً في أكاديمية كرة القدم الخاصة به "THE MAKER" والتي أعلن عنها خلال مشاركته في برنامج شارك تانك.