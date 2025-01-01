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"عارضة أزياء وتدرس علم الإجرام".. أبرز 8 معلومات عن حبيبة ماغنوس كارلسن

06:02 م الأربعاء 01 يناير 2025
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فاز ماغنوس كارلسن بكل البطولات التي شارك فيها تقريبًا، وهو المصنف الأول عالميًا في جميع الأشكال، وهو بطل العالم في الشطرنج الكلاسيكي والسريع والخاطف.

وفي منشوره في 1 يناير 2020، نشر صورة مع صديقته علنًا لأول مرة. هنا نستعرض أبرز المعلومات عن حبيبة ماغنوس كارلسن

أبرز 8 معلومات عن حبيبة ماغنوس كارلسن

اسم صديقة ماغنوس كارلسن هو إليزابيت لورينتزن دجوني.

تبلغ من العمر 24 عامًا (أصغر من ماجنوس بخمس سنوات) وهي من هاردانجر في غرب النرويج

تدرس علم الإجرام في جامعة أوسلو

ماجنوس وإليزابيث في علاقة منذ ما يقرب من عام الآن، انتشر الخبر وغطت العديد من المجلات والمواقع الإلكترونية النرويجية هذه القصة عندما نشرت إليزابيث صورة لها وماجنوس معًا أثناء زيارتهما لحديقة حيوان ألمانية على حسابها الشخصي على إنستجرام.

شاركت في مسابقة Brun Og Blid Modelling، وهي مسابقة شهيرة للغاية في النرويج ووصلت إلى الدور النهائي بين 10 متسابقين. وكانت الجائزة التي حصلت عليها الفائزة نصف مليون كرونة نرويجية ضخمة. لم تتمكن إليزابيث من الفوز بها، ولكن كونها أول ظهور لها في عرض الأزياء.

رافقت ماجنوس إلى بطولة غرينكي للشطرنج في أبريل 2019. قبل الحدث، نشر ماجنوس كارلسن مقطع فيديو على إنستغرام في 15 أبريل مع تعليق "مرح حتى عندما لا ألعب". كان ماجنوس في إجازة مع إليزابيث عندما نشر هذا الفيديو.

اشترت إليزابيث مؤخرًا شقة في أوسلو وتعمل أيضًا في متجر ملابس إلى جانب دراستها لعلم الإجرام

سبق لها أن قضت بعض الوقت في بالي وهوليوود بكاليفورنيا. وهي تشارك بالأعمال الخيرية، حتى أنها سافرت إلى الهند للعمل في دور الأيتام.

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