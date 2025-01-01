أثار كريستيانو رونالدو مرة أخرى الشائعات حول زواجه سراً من شريكته جورجينا رودريجيز.

حضر رونالدو وجورجينا حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2024 في دبي معًا.

وأثناء قبوله الجائزة والتي تم تخصيصها له باعتباره الهداف التاريخي، أشار اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا إلى جورجينا باعتبارها "زوجته" في خطاب قبوله.

وقال لاعب النصر: "إنه لشرف كبير أن أفوز بهذه الكأس. ابني الأكبر هنا، وزوجتي جورجينا هنا".

أضاف: "سأستمر، لأنني أريد الفوز بالألقاب، أريد أن أكون بطلاً، أريد تسجيل المزيد من الأهداف، أريد أن أحاول الفوز للمنتخب الوطني".

ويرتبط مهاجم النصر والبرتغال، البالغ من العمر 39 عامًا، بجورجينا، 30 عامًا، منذ عام 2016.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها رونالدو إلى جورجينا باعتبارها زوجته هذا العام، فقد استخدم المصطلح عدة مرات أثناء ذكر والدة أطفاله.

في لعبة السيد والسيدة التي نشرها نجم كرة القدم على قناته الجديدة على يوتيوب في أواخر أغسطس، أشار إليها رونالدو باسم "زوجته".

وفي الفيديو نفسه، ظهر الزوجان أيضًا وهما يرتديان خواتم الزواج، رغم أنهما لم يعلنا علنًا عن زواجهما.

وبعد عنوان المفاجأة، ظهر مقطع فيديو آخر، حيث أطلق على جورجينا اسم زوجته أثناء مناقشة روتينه الصباحي.

وفي حديثه في بودكاست WHOOP، قال: "أتناول قهوتي عندما أبدأ يومي. هذا هو روتيني.. في الصباح، أتناول قهوتي وأتحدث مع أطفالي وزوجتي وأبدأ يومي".