ملف رياضة مصراوي.. حصاد الأهلي والزمالك 2024.. أرقام صلاح التاريخية.. رحيل مدرب مصر للشباب

كتب - محمد القرش:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، أبرزها حصاد الأهلي والزمالك 2024، أرقام صلاح التاريخية، رحيل مدرب منتخب مصر للشباب.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار مصراوي أمس الثلاثاء:

صلاح والشحات.. جوائز "بابا نويل مصراوي" لنجوم كرة القدم المصرية والعالمية

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية سنة 2024 وبداية عام 2025، وبما أن كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية في العالم يمكن لـ "بابا نويل" أن يوزع عدد من الهدايا المعنوية والتي بمقدرتها أن تحل مشاكل بعض الأندية واللاعبين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"راتبه الشهري 6 مليون جنيه".. اتحاد الكرة يُعلن رسميًا إنهاء تعاقده مع مدرب منتخب الشباب ميكالي

أعلن اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، توصله لاتفاق مع المدير الفني البرازيلي لمنتخب الشباب روجير ميكالي لإنهاء التعاقد معه وحصوله على مستحقاته المالية المنصوص عليها بالعقد المبرم بتاريخ 1 أكتوبر 2024 والتي تتضمن حصوله على ثلاثة أشهر كشرط جزائي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حصاد الأهلي في 2024.. ضياع 4 ألقاب والتتويج بـ5 بطولات

شهد النادي الأهلي المصري عامًا استثنائيًا في 2024، حيث حقق إنجازات محلية وقارية وعالمية، مما عزز مكانته كأحد أبرز الأندية في تاريخ كرة القدم الأفريقية والعربية بجانب إخفاقه في بطولات أخرى.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حصاد الزمالك في 2024.. تألق في المحافل القارية واخفاقات محلية

شهد نادي الزمالك نتائج متباينة في عام 2024؛ حيث حيث حقق إنجازات قارية مهمة، لكنه واجه تحديات على الصعيد المحلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمد صلاح يدخل عام 2025 بـ 10 أرقام تاريخية

شهدت المواسم الماضية كتابة اللاعب المصري، محمد صلاح، التاريخ مع ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه للريدز في موسم 2017.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"عودة ثلاثي الفريق".. مصدر يكشف لمصراوي قائمة الأهلي لمباراة شباب بلوزداد

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، على القائمة النهائية لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

على طريقة عمان.. البحرين إلى نهائي كأس الخليج على حسام الكويت

انتهت مباراة منتخب الكويت والبحرين التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الخليج العربي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمد صلاح وعائلته.. حضور لافت ومساندة دائمة في عام 2024 (صور)

لم يخلو أي ظهور للدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وعائلته في المناسبات المختلفة خلال عام 2024 من لفت أنظار عشاق كرة القدم المصرية ومتابعيه من جميع أنحاء العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بـ10 لاعبين.. عُمان إلى نهائي كأس الخليج على حساب السعودية

انتهت مباراة منتخب المملكة العربية السعودية وعمان التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الخليج العربي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا