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جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

01:05 ص الأربعاء 01 يناير 2025

الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، عدد قليل من المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري المصري.

ويختتم أرسنال مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي عندما يلاقي برينتفورد، بينما يواجه الإسماعيلي نظيره مودرن سبورت.

موعد مباريات الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد برينتفورد - 7.30 مساء - beIN Sports 1

موعد مباريات الدوري المصري

الإسماعيلي ضد مودرن سبورت - 5 مساء - OnTime Sports 2

غزل المحلة ضد البنك الأهلي - 8 مساء - OnTime Sports 1

موعد مباريات دوري يلو السعودي

الجبلين ضد الجندل - 2.35 عصرا - السعودية الرياضية 1

الدوري الإنجليزي الإسماعيلي جدول مباريات اليوم الأربعاء موعد مباريات الدوري الإنجليزي موعد مباريات الدوري المصري
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