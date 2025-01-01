جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، عدد قليل من المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري المصري.

ويختتم أرسنال مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي عندما يلاقي برينتفورد، بينما يواجه الإسماعيلي نظيره مودرن سبورت.

موعد مباريات الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد برينتفورد - 7.30 مساء - beIN Sports 1

موعد مباريات الدوري المصري

الإسماعيلي ضد مودرن سبورت - 5 مساء - OnTime Sports 2

غزل المحلة ضد البنك الأهلي - 8 مساء - OnTime Sports 1

موعد مباريات دوري يلو السعودي

الجبلين ضد الجندل - 2.35 عصرا - السعودية الرياضية 1