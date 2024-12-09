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"جوزيه الأول".. مدربين حصدوا جائزة الأفضل في أفريقيا خلال قيادة أندية مصرية والمنتخب

09:05 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024
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  • عرض 23 صورة
    مارسيل كولر
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    مدرب الأهلي يهنىء مارسيل كولر بعيد ميلاده
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    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
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    السويسري مارسيل كولر
  • عرض 23 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 23 صورة
    جوزيه جوميز مدرب الزمالك
  • عرض 23 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 23 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 23 صورة
    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي 4_2
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    مانويل جوزيه ومحمد أبو تريكة
  • عرض 23 صورة
    مانويل جوزيه مدرب الاهلي السابق
  • عرض 23 صورة
    مانويل جوزيه
  • عرض 23 صورة
    البرتغالي مانويل جوزيه
  • عرض 23 صورة
    محمد بركات و مانويل جوزيه
  • عرض 23 صورة
    هيكتور كوبر
  • عرض 23 صورة
    هيكتور كوبر
  • عرض 23 صورة
    هيكتور كوبر
  • عرض 23 صورة
    هيكتور كوبر
  • عرض 23 صورة
    هيكتور كوبر
  • عرض 23 صورة
    حسن شحاتة
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    محمود فايز مع هيكتور كوبر
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    أحمد حسن رفقة الخطيب وحسن شحاتة
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد المقرر لإقامة حفل توزيع جوائز الأفضل داخل قارة أفريقيا.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا، في 16 ديسمبر الجاري، في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش المغربية.

وسيتم الإعلان خلال الحفل عن العديد من الجوائز، سواء أفضل لاعب في أفريقيا، اللاعب الأفضل داخل القارة، بالإضافة إلى الإعلان عن جائزة أفضل مدرب في القارة السمراء.

ويتنافس الثنائي مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي والبرتغالي جوزيه جوميز، لحصد جائزة أفضل مدير فني في القارة السمراء.

وفي حال تمكن أي من الثنائي الحصول على الجائزة، سيصبح المدير الفني الرابع الذي يحصد الجائزة رفقة أي من المنتخبات والأندية المصرية.

وتمكن ثلاثة مدربين من الحصول من الحصول على جائزة الأفضل في أفريقيا، خلال قيادتهم للأندية المصرية أو منتخب مصر من قبل، هم البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بالإضافة إلى حسن شحاتة المدير الفني التاريخي للفراعنة.

وحصد البرتغالي مانويل جوزيه، جائزة أفضل مدير فني في أفريقيا عام 2006، خلال توليه القيادة الفنية للنادي الأهلي، بعدما تمكن من حصد العديد من الألقاب رفقة الفريق أبرزها التتويج بكأس دوري أبطال أفريقيا بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

وحقق حسن شحاتة جائزة أفضل مدير فني في القارة السمراء عام 2008، بعدما نجح في حصد لقب أمم أفريقيا رفقة الفراعنة للمرة الثانية على التوالي.

وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر أخر مدير فني لفريق مصر أو منتخب مصر يحصل على جائزة أفضل مدير فني في أفريقيا، بعدما تمكن من حصد الجائزة في عام 2017، عقب الوصول إلى نهائي أمم أفريقيا رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى صعوده رفقة الفراعن لمونديال روسيا 2018، بعد غياب استمر 28 عاماً.

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