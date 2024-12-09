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هل يواصل الأهلي الهيمنة؟.. 4 لاعبين مصريين حصدوا جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا

05:13 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024
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    محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق
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    أحمد حسن عميد لاعبي العالم
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    بيرسي تاو
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    عميد لاعبي العالم أحمد حسن
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    محمد بركات لاعب الأهلي
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    محمد الشناوي
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    محمد بركات بقميص الأهلي
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    بيرسي تاو 3
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    محمد الشناوي 1
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كتب - محمد القرش:

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة حفل جوائز الأفضل لعام 2024 يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر الجاري، في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش المغربية.

وسبق أن فاز بتلك الجائزة 4 لاعبين مصريين عبر التاريخ وجميعهم مع النادي الأهلي، بجانب الجنوب إفريقي بيرسي تاو التي حصدها العام الماضي.

5 لاعبين من الدوري المصري حصدوا جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا

1. محمد بركات (الأهلي) - 2005

2. أبو تريكة (الأهلي) - 2006، 2008، 2012 و2013

3. أحمد حسن (الأهلي) - 2010

4. محمد الشناوي (الأهلي) - 2022

5. بيرسي تاو (الأهلي) - 2023

وتواجد ثنائي النادي الأهلي، حسين الشحات ومصطفى شوبير، في القائمة النهائية المتنافسة على لقب أفضل لاعب داخل أفريقيا لعام 2024، بجانب أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، وإيسوفو دايو لاعب نهضة بركان ورونوين ويليامز حارس صنداونز.

أفضل لاعب في أفريقيا الأهلي أبو تريكة بركات الشناوي
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