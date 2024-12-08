كتبت - نهى خورشيد

لم يكن انتقال محمد شريف للأهلي فصل جديد في مسيرته الكروية فقط، بل كان بداية جديدة لحياته الزوجية مع بسنت محمد.

ويعتبر شريف أبرز مهاجمي الأهلي السابقين، وأحد اهم المحترفين المصريين بدوري روشن السعودي، خاصة بعد إنتقاله لصفوف الخليج.

ودخل محمد شريف قفص الزوجية في شهر أكتوبر 2020، وقال خلالها في تصريحات عبر أون سبورت:"العروسة عارفه من أيام وادي دجلة، هي اكيد معايا وبتتفرج عليا وبتابعني ومبسوطة بيا يعني، هي مش بتفهم في الكرة أوي وشايفه اللي بعمله صح فعادي يعني".

وبعد زواجه ظهر في لقاء تلفزيوني عبر برنامج الأهلي وقال خلاله :"وش العروسة حلو عليا وزي الفل وأول مباراة ليا بعد الجواز ببطولة الكأس".

وحكت بسنت بداية تعارفها على شريف عبر برنامج "أوضة اللبس":"أنا أعرف محمد من 2016، كنا نعرف بعض وفضلنا سنة وشوية مع بعض وهو كان مكلم ماما، وهو في 2018 راح الأهلي، بعدها بثلاثة شهور على طول اتقدملي. أنا مكنش ليا في الكورة خالص، بس كنت بتفرج عشان محمد مش أكتر، يعني كنت بحب اتفرج علشانه".

وأضافت:"الماتشات اللي هو بيلعب فيها بتفرج عليها كلها، غير كدا مليش في الكرة، في 2018 اتخطبنا وفضلنا سنتين مخطوبين واتجوزنا في 2020".

وتابعت زوجة شريف:"بتخض عليه جدا لما بيقع وبفضل حاطه ايدي على قلبي لحد ما أشوفه كويس قدامي، من أول لما اتخطبنا ولحد دلوقتي وانا بخاف عليه يتصاب".

وعن نجله الوحيد قالت:"شريف دلوقتي بالنسبه هو كل حاجة، لو راح معسكر او مجاش يشوفه بيبقي هيتجنن عليه، عايز يكلمه علشان يشوفه".

وواصلت:"أول لما بيشوف شريف الصغير بيبقي في حالة تانيه خالص، بيهزر ويضحك ويحس انه بقاله كتير مشافوش وشافه".

وتحدث عن أبرز صفاته:"حلاوة محمد مهما بيزعق ويطلع، على مافيش في الآخر ولا أكن حصل حاجه أصلا، ومش بيحب الخصام خالص، ممكن يخاصم بس مش بيحب بيفضل في زعل بيفضل ينكش اللي قدامه، يقولنا في إيه خلاص".

ووجهت بسنت رسالة له:"ربنا يخليك لينا، وربنا يزيدك من اللي انت في كمان وكمان، وأشوفك أحسن لاعب في الدنيا".

فيما قالت في لقاء تلفزيوني خلال تتويج الأهلي بالدوري:"اكله خفيف بس بيحب الحمام والمحشي، والمكرونة والفراخ المشوية وبيحب أكل كتير أوي".

وقال شريف في تصريحات عبر قناة الأهلي:" تفاجئت لقيت مراتي بتكلمي وهي في أول التاسع فطبيعي تاخد الشهر كله، وده كان اول حمل ليها، لقيتها بتقولي يا محمد أنا هولد بكرا، قولتلها ازاي ده أنا هلعب ماتش بكرة نهائي إفريقيا".





وعن إحساسه كأب:" طبعا لما ربنا بيرزقك بحاجة زي كده احساس مختلف؛ لما دخلت وشوفته لأول مرة حسيت حاجة مختلفة وحياة جديدة وحاجة تانية وأشوفه أحسن حاجة في الدنيا زي كهربا". ورزق محمد شريف من زوجته بسنت بطفلين الأول "شريف"، والثاني "سيليا".