متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لأبرز أحداث مباراة فولهام ونظيره أرسنال عند الرابعة عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل أرسنال للمباراة استمرار غياب الثنائي جابرييل وريكاردو كالافيوري؛ للإصابة.

تشكيل أرسنال لمباراة فولهام:

حارس المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: توماس بارتي، ويليام ساليبا، جاكوب كيويور، يورين تيمبر.

خط الوسط: ديكلان رايس، جورجينيو، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافرتز، لياندرو تروسارد.

ملخص بأبرز أحداث المباراة: