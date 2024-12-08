أرسنال يتعثر أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

انتهت مباراة أرسنال وفولهام التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي، بالتعادل الإيجابي 1-1.

وشهد تشكيل أرسنال للمباراة استمرار غياب الثنائي جابرييل وريكاردو كالافيوري؛ للإصابة.

تشكيل أرسنال لمباراة فولهام:

حارس المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: توماس بارتي، ويليام ساليبا، جاكوب كيويور، يورين تيمبر.

خط الوسط: ديكلان رايس، جورجينيو، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافرتز، لياندرو تروسارد.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

تقدم فريق فولهام بهدف مبكر سجله اللاعب راؤول خيمينيز بالدقيقة 11

ساكا يرسل عرضية داخل منطقة الجزاء تصل سهلة في يد حارس فولهام في الدقيقة 24

مرور نصف ساعة ومازال فولهام متقدم على أرسنال

أوديجارد يسقط على أرض الملعب في الدقيقة 44

انتهاء شوط المباراة الأول بتقدم فولهام

هجمة مرتدة لفريق أرسنال لكن دفاع فولهام يمنعها في الدقيقة 50

خطا لصالح ساكا والحكم يشهر بطاقة صفراء ساشا لوكيتش لاعب فولهام في الدقيقة 52

ويليام ساليبا يسجل هدف التعادل في الدقيقة 53

خروج تروسارد ودخول مارتينيلي في الدقيقة 60

بطاقة صفراء للاعب فولهام، كالفين أوجيلومبا، في الدقيقة 72

خروج هافيرتز وجورجينيو ودخول ميرينو وخيسوس في الدقيقة 74

بوكايو ساكا يسجل هدف تقدم أرسنال في الدقيقة 85، لكن يُلغى بداعي التسلل

انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1 -1