ملف رياضة مصراوي.. تعادل الأهلي مع أورلاندو بايرتس.. تأجيل مباراة ليفربول.. تعثر السيتي واليونايتد

كتب - محمد القرش:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس السبت، أبرزها تعادل الأهلي مع أورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا، تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون، وتعثر السيتي واليونايتد في الدوري الإنجليزي

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار مصراوي أمس السبت:

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن نادي إيفرتون، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، تأجيل مباراته ضد ليفربول، في ديربي ميرسيسايد، بسبب سوء الأحوال الجوية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأهلي يؤمن صدارته بتعادل خارج الأرض أمام أورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا

حافظ فريق الأهلي على صدارة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا بعد التعادل السلبي مع مستضيفه أورلاندو بايرتس خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ليس مع ليفربول".. محمد صلاح يكشف عن الحلم الذي يدور في مخيلته دائما (فيديو)

كشف المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن الحلم الذي يدور في مخيلته دائما ويتمنى تحقيقه، خلال مسيرته الكروية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أسباب اضطرارية.. الأهلي يطلب تأجيل مباراته الأولى في كأس الرابطة

طلب مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، تأجيل مباراته الأولى في كأس الرابطة، مع شرح الأسباب الاضطرارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. رابطة الأندية تعلن القرار النهائي بشأن تأجيل مباراة الأهلي وإنبي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة رسمياً، تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الجولة الأولى ببطولة كأس الرابطة المصرية، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تعثر السيتي وتأجيل ليفربول.. ماذا حدث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

انتهت مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت اليوم السبت، العديد من الأحداث المثيرة وغير المتوقعة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. فيفا يعلن موعد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد مباريات النادي الأهلي في دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تعرف على الموعد.. مواجهة محتملة بين الأهلي وباريس سان جيرمان في كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2025، من دور المجموعات حتى اللقاء النهائي، بجانب مسار كل الفرق الـ32 طوال البطولة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا