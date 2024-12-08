بينهم مبابي.. الرياضيون الأعلى أجرًا في العالم تحت سن 25 عامًا

بينهم ميسي وثلاثي السلة.. أعلى 10 رياضيين أجراً في العالم لعام 2024

كتب - محمد القرش:

يتصدر كيليان مبابي جدول الرواتب في قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم تحت سن 25 عامًا لعام 2024.(وفقا لمجلة فوربس)

وارتفع أجر النجم الفرنسي، كيليان مبابي، بعد انتقاله إلى ريال مدريد في موسم 2024/25 قادما من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

الرياضيون الأعلى أجرًا في العالم تحت سن 25 عامًا

1. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 90 مليون دولار - 25 عامًا

2. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 46 مليون دولار - 23 عامًا

3. لوكا دونسيتش (كرة سلة) - 40.1 مليون دولار - 25 عامًا

4. تراي يونغ (كرة سلة) - 40.3 مليون دولار - 25 عامًا

5. زيون ويليامسون (كرة سلة) - 34.1 مليون دولار - 23 عامًا