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"بينهم ثلاثي سابق بالأهلي".. أشهر 5 حوادث سير لنجوم كرة القدم المصرية في السنوات الماضية

07:40 ص السبت 07 ديسمبر 2024
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    اللاعب رجب عمران
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شهدت الساعات الماضية حالة واسعة من الجدل في الشارع الرياضي المصري، بعدما تم إلقاء القبض أول أمس الخميس، على لاعب فريق طلائع الجيش رجب عمران، بعدما صدم اللاعب ثلاثة أشخاص بسيارته.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "رجب عمران سيتم إخلاء سبيله اليوم، بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه".

ومساء أمس الجمعة، لفظ اثنين من الثلاثة أشخاص الذين صدمهم نجم طلائع الجيش بسيارته أنفاسهم الأخيرة.

وباتت حوادث السير كابوس يؤرق الكثير من نجوم كرة القدم المصرية في الفترة الماضية، خاصة بعدما شهدت الفترة الماضية أكثر من حادث سير.

كما أعادت أزمة لاعب طلائع الجيش، إلى الأذهان أبرز نجوم كرة القدم المصرية، الذين تعرضوا إلى أزمات مشابهة لأزمة رجب عمران من قبل، وهو ما سنتعرف عليه في السطور التالية.

أحمد فتوح لاعب الزمالك

وجاءت أزمة رجب عمران، بعد أقل من شهر من انتهاء أزمة نجم الزمالك أحمد فتوح، الذي تم التحقيق معه ومحاكمته خلال الفترة الماضية، بتهمة دهس أحد الأشخاص بسيارته.

وبدأت أزمة فتوح يوم 11 أغسطس الماضي، خلال عودة اللاعب من الساحل الشمالي، ليصدم اللاعب بسيارته أحد الأشخاص "أمين شرطة"، يدعى أحمد السيد الشوبكي، لتقوم قوات الأمن بإلقاء القبض على اللاعب وتحويله إلى قسم العلمين.

واستمرت أزمة نجم الزمالك في ساحات القضاء لعدة أشهر، حتى تم إنهاء الأمر في 16 نوفمبر الماضي، بعدما تم الحكم على اللاعب بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لثلاثة سنوات، بالإضافة إلى سحب رخصة القيادة الخاصة به وانقضاء الدعوى الجنائية الخاصة بجريمة القتل بالتصالح.

عمرو سماكة

ولم يكن فتوح اللاعب الوحيد الذي يتعرض للعديد من الأزمات بسبب حوادث السير، حيث سبق الكثير من لاعبي كرة القدم المصرية، منهم رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، الذي تعرض لحادث سير قوي في منتصف التسعينات، خلال فترة تواجده في النادي الأهلي وتم إلقاء القبض عليه بتهمة دهس شخص بسيارته.

وحكم على عبد العال في ذلك الوقت، بالسجن لمدة 5 سنوات، دفع غرامة مالية قدرها 500 جنيهاً لأهل المتوفي، قبل أن يتم إنهاء الأمر بالتصالح، حيث قررت المحكمة عام 1995 إلغاء قرار حبس اللاعب، بعدما قدم عبد العال ما يفيد إجراء تصالح مع أسرة المتوفى، ودفع مبلغ مالي لأسرة القتل وصل إلى 3 آلاف جنيه.

مروان محسن

وفي نوفمبر 2020، تعرض لاعب الأهلي السابق مروان محسن إلى حادث سير مروع، بعد أن اصطدمت سيارته بدراجة بخارية في منطقة الجيزة، مما أدي إلى إصابة سائق الدراجة البخارية، ببعض الكسور والكدمات ليتم نقله إلى المستشفى، وبعدها تم احتجاز اللاعب وتحويل الأمر إلى النيابة العامة، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيل اللاعب.

صالح جمعة لاعب الأهلي السابق

وكان لنجم الأهلي السابق صالح جمعة، حظ أيضاًَ في أزمات نجوم كرة القدم وحوادث السير الذين تعرضوا لها، ففي سبتمبر عام 2020 تعرض جمعة لحادث سير بالزمالك، مما أدى إلى تهشم سيارتين، وإصابة أحد المواطنين، لتقويم النيابة العامة باحتجاز اللاعب، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد ذلك.

حوادث سيارات نجوم كرة القدم رجب عمران لاعب طلائع الجيش أحمد فتوح صالح جمعة أزمة اللاعب رجب عمران
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