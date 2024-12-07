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بعد رسالتها لجماهير الأهلي.. أبرز 10 معلومات عن اللاعبة إيمان علي دياب؟

04:46 ص السبت 07 ديسمبر 2024
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص البرازيل (1)
  • عرض 22 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص منتخب البرازيل (1)
  • عرض 22 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص البرازيل (2)
  • عرض 22 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص منتخب البرازيل (3)
  • عرض 22 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص اليونايتد (1)
  • عرض 22 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص اليونايتد (2)
  • عرض 22 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص منتخب البرازيل (4)
  • عرض 22 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص اليونايتد (3)
  • عرض 22 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص ريال مدريد (3)
  • عرض 22 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص لايبزيج (1)
  • عرض 22 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص ريال مدريد (2)
  • عرض 22 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص ريال مدريد (1)
  • عرض 22 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص الأهلي (2)
  • عرض 22 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص الأهلي (1)
  • عرض 22 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص إنتر ميامي (1)
  • عرض 22 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص إنتر ميامي (2)
  • عرض 22 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص منتخب المكسيك (2)
  • عرض 22 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص منتخب المكسيك (1)
  • عرض 22 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص مانشستر يونايتد (2)
  • عرض 22 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص مانشستر يونايتد (1)
  • عرض 22 صورة
    اللاعبة السورية إيمان دياب بقميص لايبزيج (2)
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كتب - محمد القرش:

نشرت السورية ولاعبة فريق مقاطعة ديد الأمريكية "dade county fc"، إيمان علي دياب، صورا بقميص النادي الأهلي وإنتر ميامي عبر حسابها الرسمي على منصة تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجهت إيمان رسالة لجماهير المارد الأحمر: "الأهلي، أنا مستعدة للترحيب بكم في ميامي".

وشهد شهر أكتوبر الماضي زيارة إيمان على لمصر، حيث حرصت على التواجد في أبرز المعالم مثل، الأهرامات وخان الخليلي والغردقة.

وشارك اللاعبة السورية في مباراة كرة قدم خماسي مع متابعيها في إحدى الملاعب في مصر مرتدية قميص النادي الأهلي.

من هي اللاعبة إيمان علي دياب؟

-تعرف نفسها على حسابها بموقع إنستجرام أنها "لاعب كرة قدم ترتدي رقم 20".

-لديها مليون و200 ألف متابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

-تظهر في مقاطع فيديو على شواطيء البحر في البرازيل لاستعراض موهبتها في كرة القدم "فري ستايل".

-زارت مصر مؤخرًا وأعلنت تشجيعها النادي الأهلي.

-نشرت مقاطع فيديو مع جمهور تستعرض الفارق بين بعض الكلمات في اللهجة السورية والمصرية.

-صورت مقاطع فيديو في شارع المعز أثناء شرائها بعض المقتنيات.

-تشجع نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

-ظهرت مع عدد من النجوم المشاهير، مثل رودريجو لاعب ريال مدريد، وبيلينجهام لاعب مان يونايتد، ورونالدينهو النجم البرازيلي، كما ظهرت مع نيمار.

-تشجع منتخب البرازيل.

-تحمل الجنسيتين السورية والبرازيلية

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