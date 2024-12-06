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كتب- وائل توفيق:

ألقت قوات الأمن أمس الخميس القبض، على لاعب فريق طلائع الجيش رجب عمران، بعدما صدم اللاعب ثلاثة أشخاص بسيارته.

وشهدت أزمة اللاعب رجب عمران، تباينات بين تصريحات اللاعب ومدير الكرة بطلائع الجيش، وآخر أحداث الحادث، إذ أكد كلاهما أمس، أن الواقعة بسيطة وفي طريقها للحل بالتصالح، ونفى اللاعب هروبه من مكان الحادث، لكن اليوم وقع تطورًا بوفاة شخصان بينما يتلقى آخر العلاج في المستشفى العام.

تصريحات مدير الكرة بنادي طلائع الجيش

صرح، أمس، علاء السعدني، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، لمصراوي أمس، تفاصيل الواقعة، بأن اللاعب كان يسير بسيارته بشكل طبيعي، وكان هناك تروسيكل محمل بالأنابيب متوقف ويشغل حارة من حارتي الطريق، وظهر فجأة موتوسيكل بالحارة التي يستقلها اللاعب واللاعب حاول تفاديه.

وأكد مدير الكرة بنادي طلائع الجيش في تصريحاته، أن اللاعب لم يقم بدهس ولم يصدم أحد بسيارته والأمور بسيطة للغاية.

تصريح رجب عمران لاعب طلائع الجيش

تواصل مصراوي مع عمران وأوضح، أن كل ما يتردد لا أساس له من الصحة، وكل ما حدث أنه حاول تفادي دراجة بخارية ظهرت فجأة بالطريق فاصطدم بـ "تروسيكل" محمل بالأنابيب.

وقال عمران، إنه لا توجد أي إصابات، والأمور في طريقها مع التصالح مع أطراف الواقعة.

وفاة شخصان

اليوم، توفى اثنين من المصابين في حادث رجب عمران، داخل المستشىفى العام، بينما يتلقى آخر العلاج حتى الآن.

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