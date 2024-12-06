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نشرت لاعبة كرة القدم إيمان علي ديب صورًا بقميص النادي الأهلي وإنتر ميامي وذلك عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت إيمان علي ديب: "الأهلي، أنا مستعدة للترحيب بكم في ميامي".

يذكر أن النادي الأهلي سيواجه في بطولة كأس العالم للأندية 2025 أندية؛ إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وسيخوص النادي الأهلي مباراة الافتتاح ضد نادي إنترميامي الأمريكي.